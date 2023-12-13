Происшествия

Петербуржцев осудили в Пскове за контрабанду более 150 килограммов гашиша

Наказание в виде лишения свободы назначил псковский суд двум жителям Санкт-Петербурга за контрабанду наркотиков (гашиш массой 155 кг) и покушение на его сбыт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчин обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 (хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ), частью 3 статьи 30 (приготовление к преступлениям), частью 5 статьи 228.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ.

Первому злоумышленнику назначили окончательное наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму - в виде 17 лет.