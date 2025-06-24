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«Дневной дозор»: Каковы причины подтопления улиц Пскова и что с ними делать?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о причинах подтопления улиц Пскова. Что делать с этой проблемой? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Лето в этом году выдалось дождливое. Постоянные осадки стали причиной подтопления многих улиц города, ливневая канализация с таким объемом воды не справляется, что потихоньку превращает Псков в еще одну Венецию. На днях улица Балтийская даже стала местом для катания на сапах. Видео с псковичом, проплывающим по этой улице, облетело социальные сети. Петровскую и Народную и улицами-то назвать было сложно — они, скорее, превратились в реки: уровень воды поднялся настолько, что плавно перетёк на газоны у тротуаров. Движение транспорта на этих улицах было сильно затруднено. Почему же из года в год в летний период мы наблюдаем одну и ту же картину? «Ливнёвка» не справляется, вода стоит, из-за чего по улицам ни пройти, ни проехать…

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Многие жители города недовольны происходящим. Точнее сказать, довольных-то, наверное, и нет, но многие выбрали для себя тактику смирения. Мы попытались выяснить у наших собеседников, в чем, на их взгляд, корни проблемы подтопления улиц Пскова? Кто и как должен её решать, почему ливневая канализация не справляется с водоотведением при дождливой погоде? И стоит ли во всех бедах винить только «ливневку»? Обо всем по порядку — в программе «Дневной дозор».

Обслуживанием «ливнёвки» в Пскове занимается «Горводоканал». Все сети ливневой канализации закреплены за муниципальным предприятием на правах хозведения, напомнил заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко и рассказал, какая работа по улучшению состояния этого хозяйства была проведена в прошлом году. Также он констатировал, что вся «ливневка» в областном центре благодаря проведенным мерам находится в рабочем состоянии.

«Для примера: за 2024 год у нас обследовано порядка 900 колодцев, отремонтировано 130, проведена большая работа по замене люков, промывка сети осуществлена на протяженности порядка 18 километров. Что касается непосредственно ситуации, которая возникает у нас при наличии ненормативного объема осадков, то все сети в работоспособном состоянии. Тем не менее иногда из-за возведения объектов капитального строительства на территорию уже существующей дорожной сети попадает большое количество загрязнений. В результате они постепенно накапливаются в колодцах ливневой канализации. Тем не менее я отмечу, что накопление воды было довольно оперативно устранено, в том числе силами "Горводоканала" и подрядных организаций, которые осуществляют обслуживание дорожной сети».

Директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин не отрицает, что ливневая канализация города находится в плачевном состоянии — она попросту не рассчитана на большой город. Но это, по его словам, не единственная причина, почему происходят подтопления улиц: отчасти виноваты и засоры, которые образуются от неубранной после покоса травы. Также директор «Горводоканала» рассказал, каких действий он ждет от администрации города.

«Система ливневой канализации на сегодняшний день не соответствует уровню развития города. У нас сегодня отсутствует инвестиционная программа по развитию города. У нас сегодня ливневая канализация разрозненная по районам. Она хоть и считается централизованной, но в большей части не соответствует современным нормам и требованиям, предъявляемым к ливневым канализациям для, так скажем, больших городов. Чтобы ее привести в порядок, чтобы привести в соответствии, необходимо вкладывать огромные деньги. Мы специализируемся на очистке самих ливневых коллекторов. Однако дождеприёмники, расположенные в зоне ответственности дорожных служб, часто засоряются в летний период из-за скопления травы, а в осенне-зимний период — из-за снега или песка, которые не убираются дорожными службами. Самое первое, что администрация города должна разработать, это документ, который называется "Схема ливневого водоотведения". Насколько я знаю, они сейчас готовят техническое задание на проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика, чтобы эту схему сделали. После того, как схема появится в городе, можно будет уже заниматься проектированием и перспективным развитием системы ливневой канализации в городе Пскове. А пока что мы просто ремонтируем и чистим то, что есть, не развивая саму систему».

Несомненно, погода напрямую влияет на качество работы предприятий, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети Пскова. В условиях бесконечных дождей сложно проводить текущие работы, отмечает Виталий Бондаренко, заместитель директора предприятия «ПсковАвтоДор», которое отвечает за содержание дорог центра Пскова. Кроме того, зачастую трава, остающаяся после покоса газонов, забивает ливневую канализацию.

«Безусловно, нынешние погодные условия осложняют работу нашей организации. Затрудняют выполнение следующих задач: ремонт выбоин в асфальтобетонном покрытии, уборка улиц с помощью вакуумных подметальных машин, подсыпка и выравнивание гравийных дорог. Также в связи с нынешними погодными условиями наблюдается обильный рост травы. Покос травы тоже затрудняется в данных погодных условиях тем, что часть газонов у нас окашивается механизированным путем. А в данный момент, с учетом переувлажнения грунта, технику просто не загнать на газоны. Второй момент, что скошенная трава ливнями смывается в ливневые канализации и забивает их».

Жители центра города особо и не жалуются на подтопление улиц, тем не менее они там периодически случаются, отмечает депутат Псковской городской Думы по первому округу Юрий Бурлин, в который как раз и входят улицы центральной части Пскова. Работы по приведению «ливневок» в надлежащее состояние ведутся, но, к сожалению, не в очень быстром темпе, констатирует депутат и обозначает проблему недофинансирования.

«Проблема существует, и мы о ней знаем. Однако средств, которые выделяются на систему ливневой канализации, пока недостаточно для её полноценного функционирования. Поэтому мы работаем над решением этой проблемы. Я полагаю, что можно было бы ускорить процесс, но всё зависит от наличия необходимых ресурсов. В настоящее время проводятся работы на улице Некрасова, где в прошлом году и в предыдущие годы наблюдались подтопления. Надеюсь, что проблема будет решена. Кроме того, в прошлом году был выезд на перекрёсток Советской и Гражданской улиц, но пока жалоб оттуда не поступало, поэтому все необходимые меры были приняты. Надеюсь, это поможет. Однако проблема заключается в том, что у нас много участков ливневой канализации, которые не учтены. "Горводоканал" справляется с ситуацией, но требуется дополнительное финансирование для приведения системы в надлежащее состояние. По моим оценкам, ливневая канализация используется примерно на 30–40% от своего потенциала. Многие участки ливневой канализации не были учтены, а также есть проблемы со старыми конструкциями. Поэтому я считаю, что проблема недофинансирования является одной из причин сложившейся ситуации».

Между тем активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков представил свой взгляд на причины, по которым «ливневка» Пскова может забиваться и плохо пропускать воду, а также перечислил профилактические меры, которые помогли бы избежать затопления улиц.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись в системе ливневой канализации, — это засор. В частности, недавно перед тем, как произошёл засор, была проведена стрижка газонов, и скошенная трава забила решётку. В результате вода стала плохо проходить. Кроме того, в ливневой канализации отсутствует пескоуловитель, поэтому при очистке труб мы видим большое количество песка, что также влияет на пропускную способность. Песок забивает трубы, и вода не может уйти. Когда происходит залповый сброс воды, например, во время сильного дождя, смежная пропускная способность труб ухудшается. Это приводит к образованию огромных луж, перед которыми образуются бассейны. В таких местах часто возникают пробки, а в некоторых случаях можно было увидеть, как автомобили получают гидроудар. Эти проблемы существуют уже давно. Они затрагивают такие улицы, как Текстильная, Розы Люксембург, Конная и Балтийская. Одним из возможных решений проблемы является замена профиля в рамках ремонта. Однако это лишь частичное решение. Если водоприёмные точки расположены высоко, то необходимо либо установить дополнительные водоприёмники, либо увеличить их пропускную способность. Если система может принять 100 литров воды, то она не сможет принять 1000 литров. В результате образуется бассейн».

Раньше, до «Горводоканала», обслуживанием «ливнёвки» в Пскове занималась «Специализированная служба». Это муниципальное казенное учреждение возглавлял экс-депутат Псковской гордумы Сергей Фёдоров. В беседе с нами он назвал целых три причины, по которым улицы нашего города превращаются в реки после каждого сильного ливня.

«Прежде всего, это то, что привело к распаду организации, которая была создана для решения городских проблем. В наше время такой острой проблемы не было, потому что у нас существовала плановая прочистка системы. Сейчас они не чистят, они пробивают просто. Естественно, систему надо чистить 24 на 7. На меня был составлен на каждый год план-график. Я чистил. Поэтому более-менее всё это работало нормально. Вторая суть проблемы заключается в следующем. Когда в эксплуатацию вводятся новые дома и асфальтируются дворовые территории, не всегда принимается во внимание пропускная способность и система водоотведения, в которую они должны быть интегрированы. Ведь любая придомовая территория, естественно, будет связана с общегородской или ливневой системой. Однако это не всегда учитывается должным образом. В некоторых случаях технические требования представлены в виде общих рекомендаций по уклонам. Это создаёт дополнительную нагрузку на систему, которая и так уже перегружена. В результате получается то, что получается. Кроме того, важно отметить, что в настоящее время практически никто не занимается системой ливневой канализации. Если вы обратитесь в "Горводоканал" с вопросом о том, что было сделано за последнее время, то, скорее всего, не получите конкретного ответа».

Проблема с затоплением улиц нашего города в дождливую погоду действительно есть. Не отрицают этого и наши сегодняшние эксперты. Только вот мнения насчет того, кто в этом виноват, традиционно разделились. Одни грешат на скошенную траву, засоряющую сливы, другие считают, что профильные службы не справляются с выполнением работ, но в сегодняшней программе не раз прозвучали слова о том, что вся надежда на городские власти, которые должны систему ливневой канализации модернизировать. И, как нас заверил заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко, со стороны администрации меры действительно предпринимаются.

«В администрации города Пскова выполняется комплекс работ по разработке схемы ливневой канализации, также осуществляется корректировка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Данные схемы нужны для качественной инвентаризации сетей, чтобы можно было оперативно понимать запас мощности данных сетей, чтобы мы могли более качественно планировать работу по содержанию, по капитальному ремонту, по реконструкции. И для того, чтобы эти сети были централизованы и оцифрованы, чтобы можно было, по сути, с ними оперативно как-то работать».

Логично полагать, что это вопрос не пары дней и даже не недели, поэтому пока мы ждем, стоит запастись зонтами и резиновыми сапогами.

Александра Братчикова