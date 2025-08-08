АвтоМир / Дороги

Движение на участках улицы Пожиговской и дороги в псковском Панино ограничили до конца марта

В связи с проведением дорожных работ с 15 августа до 31 марта 2026 года вводится временные ограничения движения автотранспорта на участках улицы Пожиговской и на участках центральной автомобильной дороги в посёлке Панино, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Работы будут проходить с 8:00 до 20:00 c организацией движения автотранспорта по полосам.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.