Движение на участках улицы Пожиговской и дороги в псковском Панино ограничили до конца марта

В связи с проведением дорожных работ с 15 августа до 31 марта 2026 года вводится временные ограничения движения автотранспорта на участках улицы Пожиговской и на участках центральной автомобильной дороги в посёлке Панино, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.
Работы будут проходить с 8:00 до 20:00 c организацией движения автотранспорта по полосам.
«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.