АвтоМир / Дороги

Скорость движения ограничат на двух участках трассы «Р-23» Псков 8 декабря

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 8 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 31-79 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка перекрёстков, заездных карманов и площадок отдыха.

На участке 79-179 километров ограничение скорости движения в оба направления будет действовать с 8:00 до 17:00. Здесь будет производиться механическая очистка перекрёстков, заездных карманов и площадок отдыха, очистка светоотражающих элементов от пыли и грязи, а также установка сигнальных столбиков.