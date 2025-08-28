←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Kia Rio застряла на разделительной полосе перекрестка в Пскове. ВИДЕО

13.10.2025 15:15|ПсковКомментариев: 0

Водитель Kia Rio застряла на разделительной полосе перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент дорожно-транспортного происшествия 13 октября в 08.54.

Водитель синей «Киа» при съезде с кругового перекрестка на улицу Индустриальную оказалась правее чем нужно и прокатилась по асфальтированной разделительной полосе, отделяющий «круг» от выделенной полосы для поворота направо.

Автомобиль простоял на перекрестке около часа, до прибытия «группы поддержки». Около 10.05 автомобиль покинул разделительную полосу своим ходом.

Источник: Псковская Лента Новостей
