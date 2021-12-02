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Более 25 псковичей лишились водительских прав по требованию прокурора

27 псковичей лишились водительских прав по требованию прокурора города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

За этот год удалось выявить 32 водителей, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, обладающих водительскими правами.

В связи с этим прокуратура Пскова направила в суд 32 исковых заявления о прекращении действия водительских прав. Суд уже рассмотрел и удовлетворил 27 из них. Еще 5 находятся в стадии рассмотрения.

Кроме того, по постановлениям прокурора возбудили 4 уголовных дела в отношении тех, кто изготавливал и использовал поддельные медицинские заключения для получения водительских прав.