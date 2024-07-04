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Культура

38 работ художников советской школы представят на выставке в Изборске

09.07.2024 14:24|ПсковКомментариев: 0

Новый выставочный проект «Образы счастья» представит Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

Выставочный проект «Образы счастья» создан Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств и представляет картины художников 1950-х – 1960-х годов. Это были трудные, но очень счастливые годы после Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, когда возрождалась и строилась великая держава, создавались новые семьи, росли дети.

На выставке представлены 38 лучших работ художников советской академической школы из собрания музея, многие из которых, возможно, не так широко известны, но именно в этих картинах наиболее явно проявляются особенности искусства того времени, заметили в музее. 

Открытие выставки состоится 12 июля в 14.00, выставочный зал музея-заповедника «Изборск», улица Печорская, 37.

Выставка будет работать до 8 сентября.

Теги: #Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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