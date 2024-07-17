ЖКХ

«Псковские тепловые сети» бьют тревогу из-за срывов сроков перекладки магистральных сетей на Завеличье

Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» инициировало встречу с главой города Пскова Борисом Елкиным из-за срыва сроков по перекладке магистральных сетей подрядчиком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Оба подрядчика, которые ведут замены магистральных сетей, находятся на грани срывов выполнения своих обязательств. Точнее сказать, перекладку на Маргелова ещё можно спасти, хоть это и будет крайне затруднительно, если принять во внимание подход подрядной организации к исполнению взятых на себя обязательств. А вот по Рокоссовского - совсем беда», – рассказали в ПТС.

Подрядная организация зашла в тупик и полностью выбилась из графика выполнения работ. «Псковские тепловые сети» были вынуждены обратиться к главе города Пскова Борису Елкину для оперативного вмешательства и принятия мер реагирования, так как именно администрация города Пскова выступает заказчиком данных работ.

«Нашу обеспокоенность можно понять. Обе трассы являются магистральными. Если не закончить их в срок, то всё Завеличье может остаться без тепла», – отметили в организации.

Особенность перекладки магистральных трасс заключается в том, что заменить их попросту нечем.

«Магистральными они называются не просто так. Если бы это были внутриквартальные трассы, резервные или ещё какие-то, то мы бы не особо переживали. Вывели их из работы, сделали переключения и ковыряйтесь, сколько душе угодно, хоть до второго пришествия. Потери в этом случае будет нести только подрядчик, так как затянет сроки и попадёт на штрафные санкции. Однако в данном случае штрафные санкции, пени и всё прочее нас не интересует, так как люди просто могут остаться без тепла, а крайними останемся мы и администрация города Пскова», – уточнили в «Псковских тепловых сетях»

Именно для этой цели и было инициировано экстренное совещание непосредственно на объекте.

«В кабинетах подрядчики могут рассказывать, что угодно, но когда лично глава города стоит в 50 метрах от того места, до куда уже должны были дойти подрядчики, то придумать правдоподобное оправдание довольно затруднительно. Как и найти вменяемые аргументы, почему наблюдается срыв ремонтных работ. К огромному счастью, ещё есть время, чтобы внести некоторые корректировки в план ведения ремонтных работ, так как не все участки сетей ещё полностью демонтированы», – добавили на предприятии.

Подрядным организациям дали несколько дней на подготовку своих предложений и новых графиков проведения ремонтных работ.

«Но с вероятностью в 99,9% без неудобств для жителей сработать не выйдет. Однако не станем забегать вперед. К этим работам мы ещё вернёмся. Уверены, что и главе города тоже придётся выкраивать время на очередной выезд, так как без его участия навести порядок в "Изумрудном городе" не получится», – заключили в ПТС.