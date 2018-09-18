«Гонки по вертикали» с Александром Савенко

Благодатный огонь придет в Россию и после разрыва Церквей

С начала года сотрудниками Росгвардии в Пскове изъято свыше 1300 штук боеприпасов

Наталья Федорова: Талабские острова - это наша постоянная забота и внимание

Жительница Тверской области скрыла смерть отца-пенсионера МВД и год получала за него деньги в банкоматах в Псковской области