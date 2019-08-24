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Вокальный коллектив «Конфетти» поучаствует в финальном концерте псковского фестиваля «Кукарача»

В финальном гала-концерте псковского фестиваля для детей из детских домов - «Кукарача» - поучаствует вокальный коллектив «Конфетти», представляющий Красногородскую специальную школу-интернат для детей-сирот». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре, концерт состоится 7 декабря.

«Руководитель коллектива отмечает, что ребята выступают на сцене уже более 5 лет. На фестивале "Кукарача" вокальный коллектив "Конфетти" выступит с новогодней песней о зиме», - добавили в учреждении.

Напомним, принять участие в фестивале можно в трех номинациях: «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография».

Сроки приема заявок - с 1 октября по 10 ноября включительно. Прием проходит по адресу учреждения: Псков, улица Максима Горького, 15. Заполненную заявку необходимо прислать на электронную почту pgmc-pskov@mail.ru, с указанием в теме - «Кукарача». Кроме того, заявку можно выслать по факсу: 8(8112)56-41-88. К заявке требуется приложить фотографию артиста, видео выступления, а также музыкальную фонограмму для танцоров, фонограмму «минус» для вокалистов.

Организатором мероприятия выступает РОО «Псковский молодежный центр» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, комитета по социальной защите населения Псковской области, управления образования Псковской области. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.