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50 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области в октябре

50 нарушений земельного законодательства выявили специалисты отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии управления Росреестра по Псковской области в октябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росреестра.

Всего специалисты провели 89 проверок соблюдения требований земельного законодательства в регионе. По итогам проверок возбудили 31 дело об административных правонарушениях, 28 субъектов привлекли к административной ответственности, выдали 45 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства.

Общая сумма наложенных штрафов составила более 230 тысяч рублей. Устранили 33 нарушения. В пресс-службе отметили, что по-прежнему самым распространенным правонарушением является самовольное занятие земельного участка.

Начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии управления Росреестра по Псковской области Татьяна Петрова рассказала, что основными причинами, способствующими нарушению обязательных требований, связанных с самовольным занятием земельных участков, являются получение материальной выгоды за счет уклонения от уплаты земельного налога, арендных платежей за пользование землей, а также затрат на приобретение земельного участка в собственность, незнание о наличии нарушения в связи с не проведением кадастровых работ, отсутствием сведений о местоположении границ земельного участка и его фактической площади.