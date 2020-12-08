Недвижимость

Росреестр отменил около сотни проверок в Псковской области на фоне пандемии

В условиях пандемии государственные услуги управлением Росреестра по Псковской области оказывались непрерывно и в полном объеме, а учетно-регистрационные действия не приостанавливались. Так, за 11 месяцев текущего года заявителями представлено около 150 тысяч услуг по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав, рассказали Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Общее количество поданных заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав составило 135 тысяч заявок, из которых около 75% по регистрации прав. Объем зарегистрированных прав на жилые помещения превысил 31 600. С начала реализации госпрограммы «сельская ипотека» зарегистрировано 86 сделок.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, специалисты регионального Росреестра отметили резкое увеличение заявлений поданных в электронном виде. В среднем доля «электронных пакетов» составляла 40% - это в два раза больше показателей 2019 года. Среди активных потребителей электронных услуг - нотариусы, органы местного самоуправления и граждане, оценившие такую возможность, в связи с режимом самоизоляции.

В рамках оказания консультативной помощи, сотрудниками управления проведено более 40 «горячих линий» по разъяснению действующего законодательства гражданам.

В начале II квартала региональный Росреестр, как надзорный орган, уменьшил количество проверок по государственному земельному надзору. В рамках режима самоизоляции действовавшего на территории региона в апреле текущего года были отменены 98 плановых проверок и перенесены 75 внеплановых, в целях снижения нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса.