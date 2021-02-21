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Росреестр решает проблему уничтожения геодезических пунктов в Псковской области

26.02.2021 18:43|ПсковКомментариев: 0

Управление Росреестра подвело итоги проведения мероприятий по государственному надзору в области геодезии и картографии в прошлом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день одной из актуальных проблем управления является уничтожение геодезических пунктов, которое происходит в основном из-за неосведомленности не только собственников земельных участков, на которых располагаются геодезические пункты, но и служб, производящих дорожные и другие работы. В частности, это касается и незнания действующего законодательства и того факта, что за уничтожение геодезических пунктов предусмотрена административная ответственность, отметили в управлении.

С целью надзора за сохранностью пунктов государственной геодезической сети в прошлом году управление Росреестра актуализировало информацию о 119 пунктах государственной геодезической сети и сетей специального назначения (СГС) в Псковской области. Должностные лица обследовали все пункты визуально и инструментально на местности. Всего на учете находятся 1211 пунктов государственной геодезической сети 1-4 классов, обследовали 920 пунктов.

Также управление проводит работу по внесению сведений о границах охранных зон пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей.

В Псковском, Дновском, Красногородском, Великолукском, Бежаницком, Невельском, Себежском районах находятся 7 постоянно действующих референцных базовых станций для определения координат на местности в режиме реального времени.

Инспекторы земельного надзора используют постоянно действующие станции для выявления нарушений земельного законодательства, для более точного определения координат и границ земельных участков на местности в части самовольного занятия земельного участка, а также для проведения полевых контрольных измерений, контроля точности определения координат характерных точек границ земельных участков и обследования пунктов государственной геодезической сети, пояснили в Росреестре.

Сотрудники управления проверили геодезические данные, содержащиеся в 95 межевых и технических планах. По результатам проверок в 32 планах выявили нарушения.

Теги: #Росреестр #Псковская область #земельные участки
Источник: Псковская Лента Новостей
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