Недвижимость

Псковичам рассказали о последствиях опечаток в документах на недвижимость

Опечатки или грамматические ошибки в документах на недвижимость могут привести к серьезным последствиям для собственника объекта (невозможность купить или продать земельный участок или иной объект недвижимости, неверно определенная база для расчета налога), рассказали Псковской Ленте Новостей в псковском Росреестре.

«Техническая ошибка – это любые описки, опечатки, грамматические, арифметические или другие подобные ошибки, которые допущены органом регистрации прав при внесении сведений в ЕГРН», – пояснил эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

В результате такой ошибки сведения о недвижимости не соответствуют данным в документах, на основании которых сведения вносились в ЕГРН (часть 1 статьи 61 Закона о регистрации недвижимости). Например, в техническом плане здания указана одна этажность, а в ЕГРН – другая.

Поскольку наличие ошибок может привести к серьезным последствиям для собственника объекта, то их следует устранить как можно быстрее. Исправляется техническая ошибка по решению государственного регистратора в течение трех рабочих дней со дня ее обнаружения в записях или получения от любого заинтересованного лица заявления об исправлении технической ошибки или на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН.

Таким образом, для исправления технической ошибки, заинтересованному лицу следует обратиться в МФЦ с соответствующим заявлением или подать заявление через личный кабинет на официальном сайте Росреестра.