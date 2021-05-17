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Недвижимость

Псковичам рассказали, как избежать неприятностей при покупке квартиры

18.05.2021 20:45|ПсковКомментариев: 0

Псковичам рассказали, как можно бесплатно проверить, находится ли квартира в залоге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

В организации отметили, что при покупке квартиры необходимо быть предельно внимательным и тщательно проверять объект на предмет юридической чистоты, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неприятностями.

«Не все знают, что можно совершенно бесплатно в режиме онлайн проверить данные квартиры, узнать информацию о наличии ограничений прав или обременений (залога, аренды, ареста). И эта информация будет актуальной, так как она берется непосредственно из единственного достоверного источника по учету недвижимости — единого государственного реестра недвижимости», – рассказал эксперт кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.

Сведения из ЕГРН можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сайта Росреестра.

Для этого в сервисе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» необходимо ввести адрес квартиры или кадастровый номер и «Сформировать запрос», далее необходимо перейти в раздел «Права и ограничения». Если обременения (залог, аренда, арест) есть, они будут указаны справа в подразделе «Ограничения». Если их нет, будет показана пустая строка.

На сайте можно также узнать об обременениях на жилые дома, земельные участки, комнаты, нежилые помещения, здания, объекты незавершенного строительства. Услуга предоставляется заявителю бесплатно.

Теги: #Росреестр #недвижимость #покупки
Источник: Псковская Лента Новостей
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