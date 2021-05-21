Недвижимость

Росреестр разработал методические рекомендации для граждан по «гаражной амнистии»

Росреестр разработал методические рекомендации к федеральному закону № 79-ФЗ («гаражная амнистия»). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области, материалы в простой и доступной форме помогут гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

На территории Псковской области официально зарегистрировано порядка 13 тысяч гаражей. Не легализовано, порядка 50 тысяч объектов.

В методических рекомендациях подробно рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией» за восемь шагов, составлены полезные советы для граждан. Разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется закон, какие нужны документы, представлены их формы и образцы. Отдельно отмечается, что если у гражданина нет указанных в рекомендациях документов, это не означает, что он не сможет оформить гараж. Региональные органы власти наделены полномочиями по определению дополнительного перечня документов, на основании которых человек может зарегистрировать гараж по «гаражной амнистии».

«Граждане должны иметь в виду, что если земельный участок под гаражом не стоит на кадастровом учете, его будет необходимо образовать, - отметили в пресс-службе. - В методичке рассказывается, как подготовить схему расположения границ участка под гаражом и получить от уполномоченного органа решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Отдельно расписана процедура взаимодействия владельца гаража с кадастровым инженером, который должен подготовить межевой план земельного участка и технический план гаража».

Так как кадастровый инженер является участником рыночных отношений, граждане должны заключить с ним договор подряда, где будет предусмотрена цена и сроки выполнения работ. Никаких платежей в пользу государства закон не предполагает.

Решение о бесплатном предоставлении земельного участка под гаражом в собственность принимает уполномоченный орган публичной власти, как правило, это муниципалитет. Такое решение принимается после того, как участок под гаражом будет образован и поставлен на кадастровый учет. В целях сокращения финансовой нагрузки на граждан законом предусматривается, что за государственную регистрацию права собственности на гараж и земельный участок под ним не нужно будет платить госпошлину, поскольку соответствующее заявление в Росреестр будет подавать администрация от имени гражданина. После проведения регистрационных действий она вручит владельцу выписки из ЕГРН, подтверждающие оформление прав на гараж и землю.

В методическом пособии прописаны полномочия органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления при реализации закона. В том числе указано, какое содействие муниципалитеты вправе оказывать гражданам в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

«В настоящее время в регионе совместно с областными и муниципальными органами власти уже ведется подготовительная работа по реализации закона. В дальнейшем будет обеспечено консультирование граждан и экспертная поддержка по всем возникающим вопросам, что позволит всем категориям граждан воспользоваться новым механизмом и зарегистрировать свои права на гаражные объекты», - отметила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Ознакомиться с методичкой можно на официальном сайте Росреестра.