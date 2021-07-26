Недвижимость

Минфин предложил продавать конфискованное роскошное жилье

Минфин подготовил законопроект о внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ. Документом предлагается разрешить продажу жилых помещений, относящихся к категории роскошного жилья, конфискованных и обращенных в собственность РФ по решению суда. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, пишет газета «Известия».

«Проект федерального закона устанавливает, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в сопроводительных документах Минфин поясняет, что законопроект разработан для приведения в соответствие положений пункта 2 статьи 1151 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих, что выморочные жилые помещения включаются в жилищный фонд социального использования и подлежат предоставлению гражданам по договору социального найма, с разрабатываемыми нормами о возмездном отчуждении жилых помещений, признанных роскошным жильем.

Что подразумевается под термином «роскошное жилье», в пояснительной записке не говорится. В ответе на запрос прокомментировать причины разработки и сроки внесения законопроекта в Госдуму, а также какой доход может получить государство от продажи такой недвижимости министерство сообщило о разработке еще двух законопроектов, которые подразумевают введение новых норм.

Проекты законов «О внесении изменений в закон РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ"» и в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», «О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ» разработаны во исполнение поручения президента о совершенствовании механизма распоряжения (реализации) конфискованным и иным подлежащим обращению в собственность государства недвижимым имуществом, являющимся жилым фондом, уточнили в ведомстве.