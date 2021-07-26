Недвижимость

Количество самозахватов земли увеличилось в Псковской области в два раза

В сравнении с шестью месяцами прошлого года, в этом году в 2 раза увеличилось количество самозахватов земли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росреестра.

За прошедшие полгода сотрудники Росреестра провели 552 проверки соблюдения требований земельного законодательства и выявили 366 нарушений.

Землепользователям выдали 293 предписания об устранении нарушений в области земельных отношений. Кроме того, были возбуждены 218 дел об административных правонарушениях с назначением штрафов на общую сумму 670 тысяч рублей, а также 159 лиц привлекли к административной ответственности.

«Как и в аналогичном периоде 2020 года наиболее распространенным правонарушением является самовольное занятие земельного участка», - сообщила начальник отдела госземнадзора областного управления Татьяна Петрова.

Кроме того, сотрудники управления зафиксировали факты нецелевого использования и неиспользования земельных участков. Например, за 6 месяцев текущего года выявили 8 случаев использования земельного участка не по целевому назначению. Еще 6 нарушений связаны с неиспользованием участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества.

За шесть месяцев в Псковской области провели порядка 103 административных обследований, в 16 случаях факты нарушения земельного законодательства подтвердились. В управлении Росреестра отметили, что при проверке исполнения предписаний более 168 нарушений земельного законодательства удалось устранить.