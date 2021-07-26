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Недвижимость

Росреестр зафиксировал увеличение количества регистраций недвижимости в Псковской области

11.08.2021 23:57|ПсковКомментариев: 0

Управление Росреестра по Псковской области фиксирует увеличение количества регистрационных действий с недвижимостью на 45% за прошедшие полгода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

По словам заместителя руководителя регионального управления Елены Шефовой, за указанный период псковский Росреестр зарегистрировал более 90 000 прав собственности на объекты недвижимости. Из них - 15000 прав на земельные участки, порядка 8000 прав на здания и около 15000 - на помещения. Кроме того, прошли регистрацию 862 договора долевого участия в строительстве. Также наблюдается рост регистрации договоров ипотечного кредитования: количество регистрационных записей об ипотеке в первом полугодии 2021 года возросло на 39%.

«Правительство РФ поставило перед Росреестром новые амбициозные задачи по повышению эффективности использования земель, созданию Национальной системы пространственных данных, максимальному упрощению процесса получения услуг и их переходу в электронный формат. С учетом этого ведомством разработаны основные стратегические направления развития на 2021 – 2030 годы, среди которых - цифровые, законодательные и организационные инициативы. Эти проекты должны быть реализованы во взаимодействии с региональными командами в интересах граждан и участников рынка», - отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

За последние полтора Росреестр принял принял 12 социально-значимых федеральных законов в сфере земли и недвижимости. На портал Госуслуг вывели наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН и приняли «дорожные карты» по формированию полных и точных данных государственного реестра недвижимости. Кроме того, сотрудники провели системную работу по анализу эффективности использования земли и вовлечения ее в оборот. По ее результатам выявили более 100 тысяч гектаров земель, пригодных для вовлечения в жилищное строительство.

В настоящее время Росреестр осуществляет 8 видов государственного контроля (надзора). Как сообщил заместитель руководителя ведомства Максим Смирнов, совместно с Минцифры Росреестр внедряет государственную информационную систему «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД).

Это позволит составлять электронные проверочные листы и акты проверок, а также запрашивать, направлять и получать необходимые документы в электронном виде. Будет обеспечиваться информирование заинтересованных лиц путем размещения информации на Едином портале контрольно-надзорных мероприятий. Это сделает процесс проведения проверок более простым и удобным для граждан и бизнеса. Также сократится время проведения каждой проверки.

Применение ГИС ТОР КНД началось с 1 августа 2021 года. Эксплуатацию информационной системы уже организовали в территориальных управлениях ведомства.

«С июля 2021 применяется обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействия) Росреестра в рамках земельного и геодезических надзоров. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые считают, что во время проверки были нарушены их права или они не согласны с ее результатами, могут подать жалобу и получить ответ в личном кабинете на портале госуслуг», - отметила заместитель руководителя псковского Росреестра Анна Иванова.

Теги: #Росреестр #недвижимость #ипотека #ЕГРН
Источник: Псковская Лента Новостей
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