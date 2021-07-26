Недвижимость

В России планируют возвести наемные дома для тех, кто не может взять ипотеку

Для тех, кто не имеет возможность взять ипотеку даже на льготных условиях, государство планирует возвести наемные дома. Аренда такого жилья будет предоставляться по себестоимости. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, сообщает URA.RU.

«У нас далеко не все граждане могут взять даже льготную ипотеку. Я сторонница того, чтобы развивать строительство наемных домов для людей с невысоким уровнем дохода, для среднего класса. Это гораздо выгоднее. Оплата услуг по себестоимости — живи, сколько нужно», — отметила депутат Госдумы Галина Хованская.

По словам спикера, приватизировать такие квартиры россияне не смогут. «Приватизировать такую квартиру нельзя. Это только для решения проблемы жилищных условий, в том числе для молодых семей. Федеральные власти озаботились вопросом строительства определенного количества таких домов, но для всей страны их нужно будет очень много, так как очередь на них большая», — подчеркнула Хованская.

Председатель комитета Госдумы добавила, что проект может быть интересен и застройщикам. «Для застройщиков, кто будет заинтересован в возведении такого жилья, пока не сделали налоговые льготы, но им предоставляется без всяких аукционов земельный участок. Это уже колоссальный плюс. Единственное — им возмещаются затраты, которые они понесли, не сразу, а постепенно, как любая аренда в нежилом фонде», — объяснила Хованская.

Ранее аналитики федеральной компании «Этажи» заявили, что за год на 19% увеличилась средняя стоимость квадратного метра в новостройках. Причиной этому стало введение в России льготной ипотеки и возросший спрос на жилье.