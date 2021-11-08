Недвижимость

Врачи и фельдшеры Псковской области получат почти 30 квартир в этом году

Врачи и фельдшеры Псковской области получат почти 30 квартир в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Псковской области продолжается усиленная работа по привлечению медицинских кадров в учреждения здравоохранения региона. Одной из действенных и востребованных мер, принятых в этом направлении, является предоставление специалистам жилья, отметили в региональном комитете по здравоохранению.

Так, в этом году для врачей, работающих в больницах, поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и других профильных организациях, удалось приобрести 29 квартир. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Жилье купили в Пскове, Великих Луках, Опочецком, Гдовском районах и других муниципальных образованиях.

Как отметили в профильном комитете, квартиры закрепили в основном за работниками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь. Например, в Опочке одну из служебных квартир предоставили участковым врачам-терапевтам — сестрам Яне и Виктории Гришмановским, которые в 2020 году окончили Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Кроме того, несколько единиц жилплощади передали Псковской областной инфекционной больнице для врачей, лечащих пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Добавим, помимо предоставления служебного жилья, в Псковской области действует комплекс других мер поддержки медицинских специалистов. Речь идет о компенсации коммерческого найма жилья — этой услугой ежемесячно пользуются 65 врачей и 8 фельдшеров, а также программе «льготная ипотека». По этой программе в прошлом году выплату получили 9 врачей, а в этом году выплаты предоставят 10 специалистам. Кроме того, некоторые работники сферы здравоохранения региона могут рассчитывать на выплату «подъемных», ежеквартальные доплаты врачам и фельдшерам участковой службы.

Добавим, у специалистов есть возможность принять участие в федеральной программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они предусматривают субсидию до 1,5 миллиона рублей и до 750 тысяч рублей соответственно.