Недвижимость

Новые льготы для семей с детьми хотят ввести в России

В Госдуме предложили увеличить сумму налогового вычета на миллион рублей при покупке жилья за каждого ребенка. Об этом сообщает телеканал «RT» со ссылкой на письмо депутата от ЛДПР Ивана Сухарева.

По словам парламентария, при приобретении жилья он предоставляется в размере фактических расходов и не зависит от наличия или отсутствия детей.

«Прошу поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера налогового вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая его размер на миллион рублей за каждого ребенка», – говорится в документе.

В настоящее время имущественный вычет не должен превышать двух миллионов рублей, и семья может вернуть с указанной суммы 13% в виде ранее уплаченного НДФЛ.

Ранее Совфед одобрил закон, согласно которому доходы многодетных семей освобождаются от НДФЛ при продаже жилья и приобретения нового в целях улучшения жилищных условий.