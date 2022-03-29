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Сбербанк расширил возможности программы «Ипотека по двум документам»

31.03.2022 12:59|ПсковКомментариев: 0

С 1 апреля клиенты Сбера в рамках программы «Ипотека по двум документам» при приобретении вторичного жилья или в новостройке могут использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита. Данная опция не распространяется на государственные программы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

Теперь клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья. Банк при этом увеличивает размер кредита на сумму материнского капитала, а продавец получает полную стоимость объекта недвижимости по договору приобретения.

В течение шести месяцев с даты выдачи кредита заемщик обязуется направить средства материнского капитала в счет досрочного погашения кредита.

Оставить заявку на оформление ипотеки по двум документам в Сбере можно онлайн на Домклик.

Теги: #банк #ипотека #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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