Недвижимость

«Не время продавать. Время покупать»

Последние сводки из мира экономики готовы привести в смятение кого угодно. Но особенно тревожно тем, кто имеет пускай и крошечные, но накопления. Собирался купить жилье, откладывал себе на старость или детям на учебу. Куда надежнее отнести с трудом заработанное? Как сохранить? Остались ли способы приумножить? Спокойно и твердо разбираем новости экономики с экспертом, обладающим 18-летним опытом на рынке недвижимости, заместителем генерального директора группы компаний «ЛУГ» Светланой Сибильковой.

Свить гнездо

«У меня нет плохих новостей, есть только хорошие. Мы говорим о самом правильном и замечательном виде продукта, - уверена Светлана Сибилькова. - Недвижимость — это дом, значит, семья и будущее. Не согласна с классиком, что квартирный вопрос портит. Правильно решенный квартирный вопрос улучшает качество жизни».

Итак, новость первая. По данным Центробанка, россияне в феврале сняли 1,2 триллиона наличных со своих банковских счетов. Это рекордный месячный отток с 2008 года. За тот же месяц на портале о недвижимости «Циан» количество просмотров объявлений увеличилось в полтора-два раза. Связь тут прямая. Россияне ищут возможность как можно более надежно сохранить накопления. Надежнее недвижимости на отечественной почве вклада еще не придумали.

«Сейчас не время продавать, время покупать, - говорит Светлана Сибилькова о том, какой стратегии лучше придерживаться. - За восемнадцать лет я не видела ни одного отката цены назад, не видела, чтобы стоимость метра понизилась. Люди хотят надежности, покупка новостройки — это хорошее вложение, стопроцентная фиксация рублевых накоплений».

Догнать двух зайцев

Что будет с ценами? Стоимость квадратного метра не существует сама по себе, а крепко связана с состоянием экономики в целом: ценой на землю, стройматериалы, технику, рабочие ресурсы. К концу года официальная инфляция прогнозируется на уровне в 20%. Так что «время покупать» - прямо сейчас. Тогда получится угнаться за обоими зайцами: остановить лично для себя рост цены и сделать надежную инвестицию.

«Традиционно в Пскове пользуются спросом однокомнатные квартиры, они быстрее оборачиваются на рынке, - дает Светлана Сибилькова совет тем, кто в новой квартире жить не собирается, а покупает ее в качестве вложения в будущее. - Однокомнатная квартира в строящемся доме в хорошем спальном районе с развитой инфраструктурой — не где-то на отшибе, а чтобы рядом был жилмассив, социальные и коммерческие объекты — через два года это будет отлично продаваемая квартира».

Подсмотрели у скандинавов

За первые два месяца нынешнего года в Псковской области сдали 38% жилья, запланированного на год. Это более 100 тысяч квадратных метров. Половина от всей площади — в многоквартирных домах. Самые востребованные на местном рынке — квартиры небольшой площади с высоким функционалом. В Пскове «умные метры» впервые появились в 2015 году, когда ГК «ЛУГ» сдала первый дом на улице Венской.

«Маленький метраж не означает непонятную квартиру, - объясняет Светлана Сибилькова тем, кто не видел новых планировок. - Это отказ от советского подхода с миниатюрной кухней и гигантским холлом. Сегодня даже в студии на 28 метров два окна, запроектированы ниши для кухни и систем хранения. Все это позволяет комфортно жить, а не приходить боком и боком уходить. Мы такие планировки подсмотрели у скандинавских соседей».

Эксперт рассказала о сменяющих друг друга волнах спроса на рынке недвижимости в Пскове. На пике популярности в ближайшее время будут студии, ранее уступавшие свои позиции из-за небольшой разницы с ценой на однокомнатную квартиру. До этого дома, построенные ГК «ЛУГ», перекрывали дефицит на двухкомнатные квартиры. Спрос на них образовался после того, как рынок был насыщен «трешками».

Вторичка или новострой?

В конце февраля – начале марта эксперты зафиксировали ажиотаж на вторичном рынке. «Вкладчики в недвижимость» устремились к уже готовому жилью, из опасений, что на завершение новых домов у застройщиков не хватит денег, а цепочки поставок будут нарушены при постоянном росте цен на стройматериалы. В ускоренном темпе занялись поиском подходящих объектов обладатели одобренной ипотеки. Продавцы вторички сориентировались быстро, вполне естественно, что они подняли цены в качестве страховки от инфляции. К началу апреля объем таких сделок значительно сократился. Во-первых, владельцы, если продажа не горела, начали страховаться еще сильнее и совсем снимать квартиры с рынка до лучших (или хотя бы более стабильных) времен. Во-вторых, одобренную ипотеку под прежний процент взяли все, кто хотел. В-третьих, капиталы, требовавшие сохранности, уже вложены.

Тем более, мало у какого псковича хватит накоплений, чтобы сразу выложить полную сумму за квартиру. Значит, остается, ипотека. Однако Банк России поднял ключевую ставку до 20%. То есть под этот процент будет кредитовать коммерческие банки, а они начнут выдавать населению кредиты под еще более высокий процент. Уже начали.

Беглый анализ рекламных предложений крупнейших банков показывает: только один из них заявляет о кредитовании покупки готового жилья под процент ниже ключевой ставки – 19%. Во всех остальных случаях процент на вторичку перешагивает отметку в 20%. Фактически, это заградительная ставка, подмораживающая вторичный рынок.

Выгода новостроек перевешивает даже после того, как была поднята ставка на ипотеку с господдержкой. Она выросла до 12%, одновременно с этим до 6 млн рублей была повышена максимальная сумма кредита.

На новостройки ставка 12% будет действовать в апреле, мае и июне. Что с ней будет дальше, в какую сторону она пошатнется, и как вырастет к этому времени в цене квадратный метр, не возьмется делать прогнозы ни один опытный эксперт. Время покупать – прямо сейчас.

Новоселье вовремя

Насколько общая нестабильность в экономике повлияет на надежность сделок со строящимся жильем? Ни насколько. С лета 2019 года застройщики в России перешли от долевого строительства к проектному финансированию. Банк выделяет кредит застройщику, показавшему свою надежность. Деньги покупателей до сдачи объекта заморожены на специальном эскроу-счете.

«Новострой надежнее и безопаснее», - констатирует Светлана Сибилькова. По всем домам, которые возводит наша компания, заключены кредитные договоры с банками-партнерами, идет финансирование, и, соответственно, дома растут. Все начатые объекты будут закончены. Жизнь не остановилась. Начинаем еще два проекта, они на стадии подписания кредитных договоров».

А это значит, будет новоселье. Будет горячий кофе утром на новой кухне, собственная комната у ребенка и новые планы. Будем жить.

Юлия Магера