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Сбер: Объем выдачи «Семейной ипотеки» вырос в I квартале в четыре раза

12.04.2022 15:18|ПсковКомментариев: 0

Общая сумма выданных льготных ипотечных кредитов для семей с детьми за все время действия программы составила 422,3 миллиарда рублей. По данным аналитиков сервиса Домклик, со дня запуска «Семейной ипотеки» такие кредиты оформили 117,7 тысячи семей. За первый квартал 2022 года – 113,9 миллиарда рублей, что более чем в 4 раза выше первого квартала прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПАО Сбербанк.

Чаще такую ипотеку берут семьи с двумя детьми – с начала действия программы такой возможностью воспользовалось более 59,9 тысячи таких семей. Они суммарно взяли ипотечные кредиты на 206 миллиардов рублей. На втором месте – семьи с одним ребенком, таким семьям выдано 28,2 тысячи ипотечных кредитов в рамках господдержки на общую сумму 117,4 миллиарда рублей. Семьи с тремя детьми взяли 16,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 57,9 миллиарда рублей.

Семейная ипотека с господдержкой для семей с детьми наиболее популярна в Москве (общий объем выдач с начала действия программы составил 72,2 миллиарда рублей), Московской области (на сумму 43,9 миллиарда рублей) Санкт-Петербурге (на сумму 43,2 миллиарда рублей), Краснодарском крае (15,7 миллиарда рублей) и Свердловской области (15,9 миллиарда рублей).

При этом в рамках «Семейной ипотеки» с господдержкой от Сбера возможно индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на льготных условиях кредитования. За все время действия программы более 1,6 тысячи семей воспользовались возможностью взять льготную ипотеку на ИЖС на общую сумму 6,8 миллиарда рублей. В первом квартале текущего года Сбербанк выдал семейную ипотеку на ИЖС на сумму 2,9 миллиарда рублей, что на 80% больше, чем в 4 квартале 2021 года.

«Льготная программа для семей с детьми по-прежнему популярна у россиян. Государство продолжает поддерживать такие программы, а Сбербанк обеспечивает выгодные условия по ипотечным кредитам. За счет использования дополнительных электронных сервисов Домклик от Сбера, сопровождающих сделку, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 5,7% годовых, а по ряду совместных программам с застройщиками на новостройки ставка будет от 0,1%», – отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.

Сбер постоянно расширяет возможности приобретения жилья для семей с детьми не только по госпрограммам. Ранее в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках появилась возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита.

Клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья. Клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Теги: #ипотека #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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