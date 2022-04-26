Недвижимость

В России разрешили сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной

Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной и благодаря этому увеличить максимальную сумму кредита до 15-30 млн рублей в зависимости от региона. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 2 мая.

«Кроме снижения ставки по ипотеке приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в остальных. Подчеркну, что льготная ставка остается на уроне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», - цитирует его ТАСС.

С 1 мая ставка по льготной ипотеке на новостройки была снижена с 12% до 9%, а сама программа продлена до конца 2022 года. Ее льготные условия ограничивают лимит кредита до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей - для других регионов. До сих пор, если заемщик не укладывался в эти суммы, ему приходилось оформлять ипотеку на рыночных условиях. Теперь лимиты увеличиваются до 30 млн рублей в четырех столичных регионах и до 15 млн рублей в остальных при сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой.