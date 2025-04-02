Недвижимость

«Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Как изменился рынок недвижимости? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квадратные метры», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 апреля.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит» Олегом Брячаком, как менялся рынок, что происходит в данный момент, как изменилась стоимость жилья, какие были программы, льготы и условия приобретения жилья. Также они поговорили о динамике продаж.

Объективная оценка тенденций на рынке жилья и профессиональные рекомендации тем, кто планирует приобретать недвижимость, в проекте «Квадратные метры» с Олегом Брячаком.