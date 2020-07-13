Политика

Рейтинг политической активности. Не быть придурками!

Всем привет! Это я, Господин Рейтингомер, с очередным обозрением политической жизни. Неделя в России выдалась – мама не горюй. Чего стоит один только арест хабаровского губернатора-ЛДПРовца Фургала с последующими массовыми митингами на Дальнем Востоке и угрозой Жириновского уйти всей фракцией из Госдумы. А ведь сколько было всего другого – от «дела журналиста Сафронова» и жесткого диагноза «Застой» из уст главы Счетной палаты Кудрина до, по сути, совета президента Путина российским политикам «не выглядеть как какие-то придурки». Вообще-то эти слова прозвучали при разговоре об отстаивании наших интересов на международном уровне, но вполне годятся и для внутренней политики, в том числе региональной. Вот и псковским политикам не мешало бы об этом почаще задумываться. А то посмотришь на то, что некоторые из них вытворяют и какую пургу несут, - невольно задумаешься: что ж вы президента-то не слушаете?



Так или иначе, начинаю выставлять свои субъективные оценки. Как обычно – шкала пятибалльная: 5 – максимально высокая отметка, 1 – минимальная. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус - это негатив и потеря очков. Погнали! Так или иначе, начинаю выставлять свои субъективные оценки. Как обычно – шкала пятибалльная: 5 – максимально высокая отметка, 1 – минимальная. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус - это негатив и потеря очков. Погнали!

- 5 Константин Вилков



В последнее время я не раз ставил руководителю регионального отделения партии «Родина» низкие оценки со знаком минус, отмечая: всё-то у него разладилось. Из обоймы выпал, пассивен, на актуальную повестку не реагирует, даже на события в жизни своей партии не откликается.

Однако эта неделя преподнесла такой поворот, что не исключено, недавний период скоро покажется светлой полосой.

Короче, в конце минувшей недели в фирмах господина Вилкова, специализирующихся на лесозаготовках, прошло аж пять обысков. По словам самого родинца, они связаны с лесным участком в 70 га (!) на юге области, который «видимо, по ошибке» спилил один из его компаньонов. Вилков уже допрошен в качестве свидетеля в рамках возбужденного уголовного дела. Как уверяет руководитель регионального партийного отделения, лично к нему претензий со стороны правоохранительных органов нет. «Во всяком случае пока», - добавил он, при этом дав понять, что ждет неких важных событий уже в этот понедельник.

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- 4 Ольга Евстигнеева

Председатель комитета по социальной защите Псковской области получает -4 в связи с проблемной ситуацией, возникшей при выплатах пособий на детей от 3 до 7 лет. Отсутствие обещанных денег послужило причиной многочисленных обращений граждан в органы власти. Разъяснять ситуацию пришлось губернатору Михаилу Ведерникову, по словам которого, «проблема действительно есть». «Программный продукт работает некорректно, поэтому сотрудникам соцзащиты приходится проверять и вводить данные вручную. Всего принято 13,5 тыс. заявлений, выплата пособий произведена 8,3 тыс. семей. По оставшейся трети идет активная работа», - сообщил 9 июля Михаил Ведерников.

- 3 Александр Голышев

Культурная общественность региона ропщет и возмущается желанием руководителя Псково-Изборского музея-заповедника «поднять бабла» на местных экскурсоводах. Напомню, что на днях начальник этого государственного бюджетного учреждения культуры призвал экскурсоводов помнить: псковский Кремль – это музейная территория. А вывод из этого, понятно, какой: работать на данной территории в будущем смогут только те специалисты, которые пройдут платные курсы переквалификации от музея-заповедника.

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Экскурсоводы и вместе с ними наше культурное сообщество всё недоумевают: мол, как же так – что это за очередные поборы? Впрочем, те, у кого память хорошая, ничуть происходящему не удивляются и обращают внимание на то, что и в прежние годы у экс-председателя комитета по культуре просматривалась эдакая предпринимательская жилка. А если это есть – зарабатывать можно на чем угодно, и объекты исторического наследия – не исключение.

- 2 Дмитрий Богатырев

Первый секретарь печорского райкома КПРФ, депутат районного собрания вновь проиграл на выборах главы муниципального образования. Голосование прошло в воскресенье, 12 июля. По предварительным данным, в поддержку коммуниста высказалось около 19% избирателей, что значительно меньше, чем у победителя – кандидата от «Единой России» (65,5%).

Самое обидное, что тут ни на недостаток возможностей поагитировать, ни на нюансы подсчета голосов не сошлешься.

С учетом того, что кампания стартовала еще по зиме (весной из-за коронавируса голосование перенесли на более поздний срок), времени для информирования печерян было предостаточно. К тому же с агитацией помогал псковский обком. Ну а чистоту выборов обеспечивали питерские и псковские наблюдатели, неожиданно пришедшие на помощь коммунисту. Но – не помогло.

- 1 Всеволод Козловский

Депутат областного Собрания из Великих Лук, экс-активист Общероссийского народного фронта не устает удивлять. То он решает выйти из фракции ЕР под предлогом несогласия с переименованием улицы, то на сессии при обсуждении важнейших вопросов напоминает мальчика из комедии «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», который постоянно вопрошал «А чё вы здесь делаете, а?»

Вот и на минувшей неделе Всеволод Козловский решил не сидеть сложа руки и… запустил в социальных сетях опрос: пора ли писать письмо Путину из-за спила лип на проспекте Ленина в Великих Луках?

Ну что тут скажешь… Можно только перефразировать Ильфа и Петрова: пишите, Сева, пишите! Хотя лучше не писать президенту, а читать и слушать, что он говорит, какие советы дает.

0 Иван Грибов

Новый прокурор Псковской области был представлен в минувший вторник. По этому случаю в здании на Плехановском посаде собралось чуть ли не все региональное руководство, включая губернатора, спикера областного Собрания, главного федерального инспектора, руководителей силовых структур. Естественно, все выражали уверенность в конструктивном взаимодействии и в том, что работа «ока государева» под началом нового областного прокурора будет эффективной.

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Однако очевидно, что задач перед Иваном Грибовым стоит немало, начиная традиционными, свойственными для любого субъекта РФ, и заканчивая весьма специфическими – и как тут не вспомнить про доставшееся еще от прокурора Тимура Кебекова «Дело Михаила Гавунаса», вопросы относительно работы подрядных организаций на псковских «стройках века» и т.д. Как справится новый прокурор с многочисленными вызовами, покажет время. Пока ставим 0.

+ 1 ЛДПР

Псковские «соколы Жириновского» в воскресенье на партийной конференции выдвинули кандидатов на муниципальные выборы, которые пройдут в сентябре. Предварительные планы «закрыть» чуть ли не все 100% округов пришлось скорректировать, но все равно кандидатов - множество.

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Особо отмечу, что на выборы главы Себежского района либерал-демократы вновь отправляют местного партийного координатора, идрицкого предпринимателя Алексея Харлашина. Пять лет назад он уже участвовал в выборах – набрал более двадцати процентов голосов и уступил только действующему главе-единороссу Леониду Курсенкову. Последний вновь представит партию власти на выборах-2020. Уже известно, что КПРФ своего кандидата выставлять в Себеже не будет.

+ 2 Олег Брячак

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской думы в последнее время активизировался и демонстрирует, скажем так, политическую линию наступательного характера. Особенно это заметно по заявлениям эсера в адрес главы города Пскова, одного из руководителей областного отделения «Единой России» Елены Полонской.

Параллельно Олег Брячак начал подготовку к сентябрьским муниципальным выборам. На минувшей неделе он призвал соратников к мобилизации и подготовке к единому дню голосования.

+ 3 Лев Шлосберг



Если и есть в Псковской области политик, который всегда готов прокомментировать любое, хоть сколько-нибудь значимое, событие или явление, то это - председатель регионального отделения партии «Яблоко». На минувшей неделе господин Шлосберг продолжал соответствовать этому амплуа, высказывая собственную точку зрения на едва ли не все актуальные темы общественно-политической и социально-экономической жизни. Изменения в России после принятия поправок в Конституцию, преследования журналистов, события в Хабаровске и их возможные последствия, и т.д, и т.п. – по всем резонансным темам депутат областного Собрания активно выступал, в том числе в федеральных масс-медиа.

+ 4 Александр Братчиков



Глава администрации города Пскова удостаивается высокой положительной оценки в связи с переменами, которые происходят в региональной столице. В этом году все мы наблюдаем беспрецедентный по объемам ремонт дорог, тротуаров, общественных пространств. На днях сити-менеджер провел совещание, на котором «сверял часы» с подрядчиками и заодно «накручивал им хвосты».

Кроме того, в городе началось инициированное администрацией общественное обсуждение дизайн-кода нестационарных торговых объектов (заявлено, что этот процесс продлится около двух месяцев). Как отмечают в городской администрации, в ближайшее время все смогут высказаться, внести свои правки и предложения. Только после этого вопрос вынесут на рассмотрение городской думы и будут вносить изменения в нормативную базу.

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+ 5 Сергей Тарасик



Кандидат от «Единой России», советник губернатора на общественных началах победил на выборах главы Печорского района. По предварительным данным, его кандидатуру поддержали более 65% от числа проголосовавших. Всего в выборах приняли участие порядка 29% избирателей Печорского района.

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Следует напомнить, что военный пенсионер, руководитель транспортного предприятия Сергей Тарасик хорошо известен в муниципалитете. Он давно активно участвует в общественно-политической жизни, в том числе в избирательных кампаниях. Правда, раньше баллотировался от «Справедливой России» и вообще долгие годы противостоял районной власти, боролся с ней.

А теперь сам стал властью. Посмотрим, насколько успешен он будет в кресле главы важного, приграничного и во многом уникального района.

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Карикатура: Алексей Меринов, «Московский комсомолец»