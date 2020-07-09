Политика

Псковское отделение ЛДПР выдвинуло кандидатов на сентябрьские муниципальные выборы

Сегодня, 12 июля, прошла 57-я внеочередная конференция псковского регионального отделения ЛДПР, делегаты которой выдвинули кандидатов от партии на сентябрьские муниципальные выборы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кандидатом на выборы главы Себежского района избран Алексей Харлашин. Он является координатором себежского отделения партии, индивидуальным предпринимателем из Идрицы и уже принимал участие в выборах главы района в 2015 году (тогда он занял 2-е место, набрав 20,77 % голосов).



На фото: Алексей Харлашин

На выборы депутатов Себежского районного Собрания по партийным спискам выдвинуты:

№ 1 - Алексей Харлашин

№ 2 - Юрий Мягков

№ 3 - Геннадий Ефимов

№ 4 - Ирина Алексеева

№ 5 - Андрей Голубев

№ 6 - Андрей Алексеев

По одномандатным округа выдвинуты:

№ 4 - Леонид Аншаков

№ 5 - Геннадий Ефимов

На выборы депутатов Невельского районного Собрания по единому списку выдвинуты:

№ 1 - Андрей Шамшолов

№ 2 - Александр Андреев

№ 3 - Галина Пашкевич

Эти же кандидаты будут представлять партию и в одномандатных округах.

На выборах депутатов Куньинского районного Собрания ситуация аналогичная: и по единому списку, и в одномандатных округах будут баллотироваться:

№ 1 - Ольга Кичигина

№ 2 - Ирина Тимофеева

№ 3 - Мария Платонова

Кроме того, делегаты конференции выдвинули кандидатов на довыборы в муниципальные парламенты. В Собрание депутатов Новосокольнического района по округу № 2 будет баллотироваться Аркадий Бельшов, а в Собрание депутатов Новоржевского района по округу № 3 - Маргарита Самушенкова.

Наконец, члены псковского отделения ЛДПР выдвинули кандидатов на выборы депутатов городских и сельских поселений в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Куньинском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Себежском, Стругокрасненском и Усвятском районах.