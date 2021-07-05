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Политика

«Справедливая Россия» утвердила список кандидатов в Псковское областное Собрание по одномандатным округам

10.07.2021 14:51|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия» утвердило список кандидатов в областное Собрание депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в партии, по итогам голосования на прошедшей сегодня конференции кандидатами в одномандатных избирательных округах стали:

Наталья Тудакова, руководитель фракции СР в Псковском областном Собрании депутатов (№1);

Павел Николаев, экс-депутат областного Собрания, предприниматель (№2);

Вячеслав Абаренков, пенсионер МВД (№3);

Татьяна Филипченкова, руководитель «Городской управляющей компании» (№4);

Николай Никишин, офицер в отставке, летчик (№5);

Артем Каретник, главный инженер компании «Монолит» (№6);

Сергей Холмов, экс-член Общественной палаты Псковской области, сотрудник одной из ресурсоснабжающих организаций Пскова (№7);

Игорь Иванов, профсоюзный деятель (№8);

Анна Сосновская, член попечительского совета фонда «Собор попечителей памяти Великой Победы» (№9);

Григорий Грязнов, руководитель благотворительного фонда «Вера» (№10);

Константин Белов, председатель совета общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» (№11);

Виктор Саперов, депутат Великолукского районного собрания, руководитель местного отделения партии (№12);

Виталий Федоров, директор псковского завода «Плескава» (№13).

Как сообщалось ранее, в тройку лидеров списка «Справедливой России» на выборах в региональный парламент вошли актриса Елена Драпеко, руководитель регионального отделения партии Олег Брячак и руководитель фракции СР в областном Собрании депутатов Наталья Тудакова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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