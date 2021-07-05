«Справедливая Россия» утвердила список кандидатов в Псковское областное Собрание по одномандатным округам

Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия» утвердило список кандидатов в областное Собрание депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в партии, по итогам голосования на прошедшей сегодня конференции кандидатами в одномандатных избирательных округах стали:
Наталья Тудакова, руководитель фракции СР в Псковском областном Собрании депутатов (№1);
Павел Николаев, экс-депутат областного Собрания, предприниматель (№2);
Вячеслав Абаренков, пенсионер МВД (№3);
Татьяна Филипченкова, руководитель «Городской управляющей компании» (№4);
Николай Никишин, офицер в отставке, летчик (№5);
Артем Каретник, главный инженер компании «Монолит» (№6);
Сергей Холмов, экс-член Общественной палаты Псковской области, сотрудник одной из ресурсоснабжающих организаций Пскова (№7);
Игорь Иванов, профсоюзный деятель (№8);
Анна Сосновская, член попечительского совета фонда «Собор попечителей памяти Великой Победы» (№9);
Григорий Грязнов, руководитель благотворительного фонда «Вера» (№10);
Константин Белов, председатель совета общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» (№11);
Виктор Саперов, депутат Великолукского районного собрания, руководитель местного отделения партии (№12);
Виталий Федоров, директор псковского завода «Плескава» (№13).
Как сообщалось ранее, в тройку лидеров списка «Справедливой России» на выборах в региональный парламент вошли актриса Елена Драпеко, руководитель регионального отделения партии Олег Брячак и руководитель фракции СР в областном Собрании депутатов Наталья Тудакова.