Политика

Рейтингомер: визит Турчака, сити-менеджер Елкин и Полонская против...

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

Пока ВЦИОМ фиксирует рекордное снижение политической активности в российском обществе (до минимума за семнадцать лет!), наш штатный комментатор Господин Рейтингомер продолжает следить за телодвижениями и заявлениями псковских политиков, общественников и прочих публичных персон.

Как и прежде, свои субъективные оценки наш правдоруб выставляет по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Максимально низкую оценку не получает никто.

-4 Андрей Неофитов

Как сообщают псковские масс-медиа, вопросы к председателю Псковского районного собрания появились у прокуратуры. Если верить озвученной информации, поводом послужило, по мнению «ока государева», имевшее место нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

От себя добавлю, что нарекания относительно форм работы муниципальных депутатов с жителями — увы, далеко не редкость.

Как показывает практика, порой небрежное или вовсе наплевательское отношение партийных депутатов к обращениям граждан выходит им боком и влечет серьезные неприятности по партийной линии.

-3 Галина Неваленная

Депутат Псковской гордумы, главный врач городской поликлиники получает оценку со знаком минус в связи с участившимися жалобами желающих получить второй компонент вакцины на то, что они попадают в общий поток и им приходится долго ждать. На волнующую псковичей проблему в разговоре с главврачом поликлиники обратил внимание губернатор Михаил Ведерников. Галина Неваленная пообещала, что число бригад медиков, задействованных в вакцинации, будет увеличено, и это позволит снять проблему.

Кроме того, на заседании оперштаба в минувшую пятницу рассматривалась ситуация с несвоевременным внесением данных в электронный регистр вакцинировавшихся.

По словам Галины Неваленной, существовали временные трудности по внесению данных, однако в настоящее время в штат медучреждения дополнительно приняты администраторы и операторы, в том числе студенты. Так или иначе, губернатор поставил задачу оперативно исправить ситуацию.

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-2 Николай Кузьмин

Псковский яблочник впервые представил партию на круглом столе в радиоэфире. Нельзя сказать, что первый блин вышел каким-то невиданным комом или что господин Кузьмин откровенно облажался. Однако общее впечатление от выступления оказалось смазано нелепой концовкой. А именно - реакцией на острые и актуальные вопросы ведущего.

Вот тут господин Кузьмин откровенно «поплыл» и не нашел ничего лучшего, чем посетовать на то, что ему в прямом эфире задают «неудобные вопросы».

Ей богу, забавно: люди мнят себя чуть ли не спасителями Отечества и борцами с режимом, но боятся «неудобных» вопросов на тему заявлений своих же однопартийцев.

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-1 Антон Сергеев

Советник псковского губернатора по СМИ продолжает удивлять тем, как легко поддается на незамысловатые провокации авторов анонимных телеграм-каналов и официально незарегистрированных медиа. Регулярно в публичном пространстве он комментирует очередные вбросы. С упорством, достойным лучшего применения, господин Сергеев доказывает то, что в общем-то и так всем понятно: официально незарегистрированные интернет-источники - это не средства массовой информации, и за распространение фейков - подобно зарегистрированным СМИ - не отвечают.

Очевидно, что, раз за разом комментируя фантазии оппонентов, рупор Дома Советов привлекает внимание к незарегистрированным источникам, фактически «легализует» и поднимает их.

По-моему, это всё равно, что пресс-секретарь президента стал бы всерьез комментировать сообщения о шефе из анонимных источников в Сети или вовсе реагировал бы на надписи на заборах. Такое невозможно даже представить, а вот в Пскове подобное, как это ни удивительно, становится реальностью.

0 Станислав Стармолотов

Руководитель ГБУ ПО «Псковавтодор» назначен исполняющим обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Понятно, что это следствие процесса под условным названием «Перемены в Пскове».

Напомним, что ранее руководитель транспортного комитета Борис Елкин перешел в администрацию города на позицию заместителя сити-менеджера Александра Братчикова, участвующего в выборах депутатов областного Собрания. Ставшее вакантным кресло «начальника транспортного цеха» и занял господин Стармолотов.

Между тем бывший первый заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Ирина Иванова назначена советником губернатора Михаила Ведерникова и будет отвечать за взаимодействие региональной власти с руководством областного центра.

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+1 Антон Минаков

Региональный координатор ЛДПР, руководитель партийной фракции в областном Собрании депутатов принял участие во втором круглом столе на радио «Эхо Москвы» в Пскове и удивил тем, что был более резок и категоричен в оценках, чем обычно. Пущенные Антоном Минаковым критические стрелы летели в основном в сторону сидевшего рядом коллеги, депутата-единоросса Алексея Севастьянова — ему пришлось отвечать за всю партию. Это, можно сказать, закон предвыборного жанра: представители оппозиции всё отведенное им время шпилят власть. Впрочем, в этот раз либерал-демократ еще и весьма остроумно шутил, комментируя позицию другого своего коллеги - лояльного региональному руководству эсера, депутата Псковской гордумы Олега Брячака. Тот в долгу не оставался — в общем, получилось занятно.

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+2 Ольга Милонаец

Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Псковской области об отмене торгов на закупку мебели для детской музыкальной школы №1. Правда, ставить точку в этой резонансной истории пока рано. Как заявил адвокат, представлявший интересы руководства музыкальной школы, отмену торгов на закупку мебели вновь обжалуют. Однако на данный момент отмечаем победу тех, кто выступали против приобретения для псковской музыкальной школы дорогостоящей мебели, — прежде всего, руководителя областного управления Федеральной антимонопольной службы Ольги Милонаец.

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+3 Елена Полонская

Глава города Пскова на минувшей неделе проявила высокую активность при обсуждении будущего муниципальных бань. Елена Полонская выступила с позиций той части горожан, которая выступает за то, чтобы бани оставались в собственности города, а не сдавались бы в концессию, то есть, проще говоря, не отдавались бы в аренду некому собственнику.

«Люди обеспокоены тем, что бани попадут в пользование частного инвестора. Ни о какой передаче зданий бань речи быть не может! Условия предлагаемого к заключению концессионного соглашения существенно сокращают все установленные на сегодня льготы в отношении социально незащищенных слоев населения Пскова», - заявила градоначальница. Тем самым Елена Полонская открыто пошла против городской администрации.

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+4 Борис Елкин

Первый заместитель сити-менеджера Пскова назначен и.о. главы администрации города — произошло это в связи с уходом в отпуск участвующего в выборах Александра Братчикова. Отмечу, что губернатор Михаил Ведерников уже порекомендовал псковичам писать по вопросам работы городской администрации именно Борису Елкину — благо он зарегистрировался в Инстаграме, а это, как известно, теперь наше всё.

Если говорить более серьезно, то уже сегодня и.о. сити-менеджера региональной столицы провел первое аппаратное совещание. Как и следовало ожидать, обсуждали весь комплекс проблем, с которыми предстоит работать: это и дороги, и качество воды, и уборка мусора, и подтопляемые территории во время дождей, а также привлечение дополнительных возможностей для увеличения бюджета города.

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+5 Андрей Турчак

Секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области на минувшей неделе вновь побывал в регионе. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым Андрей Турчак в Стругах Красных открыл стадион по программе «Газпром-детям». Таких спортивных объектов в этом году у нас в регионе будет создано 11. Ну а в Пскове член Совета Федерации посетил стадион «Машиностроитель», на завершение реконструкции которого благодаря в том числе активности Андрея Турчака будет выделено более семидесяти миллионов рублей. Предполагается, что современную спортивную арену, сроки сдачи которой не раз переносились, откроют уже 1 сентября. Будем надеяться, что наконец-то это произойдет.

Также заявлено, что Андрей Турчак вместе с Михаилом Ведерниковым будут доказывать в Минспорте необходимость выделения финансирования на вторую очередь стадиона.

Кстати говоря, была у визита сенатора и вторая неофициальная часть: 30 июля вместе со своим помощником Арменом Мнацаканяном и худруком Псковского театра, режиссером Дмитрием Месхиевым Андрей Турчак посетил Святогорский монастырь, где принял участие в празднике прославления Святогорской иконы Богородицы Одигитрии (Путеводительницы).

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер