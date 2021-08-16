Политика

Рейтингомер: заявка Акавова, судебник Цецерского и атака на Шлосберга

Псковская Лента Новостей представляет еженедельное обозрение политической жизни региона.

Как всегда по понедельникам, свои субъективные оценки по пятибалльной шкале выставляет наш штатный комментатор Господин Рейтингомер.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Константин Вилков

Находящемуся в СИЗО по обвинению в организации проституции экс-председателю регионального отделения партии «Родина» официально предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном группой лиц в крупном размере, сообщают псковские масс-медиа.

Санкция по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Между тем на минувшей неделе в Псковском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на отказ в изменении меры пресечения. Ранее городской суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника и обвиняемого Константина Вилкова об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Срок содержания под стражей продлен на 1 месяц и 1 сутки, до 1 сентября 2021 года включительно.

-4 Лев Шлосберг

Лидера псковского «Яблока», решившего баллотироваться в депутаты Госдумы в столице. на минувшей неделе сняли с выборов (как стало известно сегодня, решение Московского городского суда Шлосбергом обжаловано). Впрочем на этом неприятности для него не закончились. На днях по яблочнику был нанесен очередной информационный удар в федеральных СМИ. На этот раз «разоблачительный» сюжет вышел в эфире телекомпании РЕН и затем был растиражирован во многих масс-медиа и телеграм-каналах.

-3 Андрей Иванов

Заместителю главы администрации Пустошкинского района, выдвигавшемуся на выборы главы Новосокольнического района, отказано в регистрации кандидатом в связи с недостаточным количеством представленных достоверных подписей. Кандидат представил 57 подписей, но 46 из них признали недействительными

Фото из газеты Псковского регионального отделения партии «Яблоко» «ГражданинЪ»

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-2 Станислав Стармолотов

По сообщению СМИ, Псковский городской суд рассмотрит дело о дисквалификации экс-руководителя «Псковавтодора»; ранее на него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ (повторное нарушение должностным лицом срока и порядка оплаты товаров по госзакупкам). Наомним, что в конце августа господин Стармолотов возглавил областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Тем временем отменен конкурс по выбору подрядчика для строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова

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-1 Константин Алексеев

Очаг COVID-19 был выявлен на минувшей неделе в хирургическом отделении Псковского областного онкодиспансера. В то время, как об этом уже говорили и писали все кому не лень, заместитель главного врача учреждения Константин Алексеев об очаге COVID-19 в учреждении, видимо, не знал - и информацию об этом не подтверждал. «У нас нет очага. Вы сможете в Роспотребнадзор обратиться, они вам дадут информацию, есть ли у нас очаг. И в предыдущий раз была информация о том, что у нас очаг, а очага не было. У нас также ведутся операции, все пациенты получают лечение в отделениях», - рассказывал доктор журналисту. А в Роспотребнадзоре подтвердили, что очаг коронавируса в онкодиспансере все-таки выявлен.

0 Иван Цецерский

Депутат Псковской городской думы, руководитель исполкома Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления проанонсировал издание некого «судебника для глав органов местного самоуправления по судебной защите». В октябре планируется его издать и направить в муниципальные образования, заявил Иван Цецерский.

+1 Дмитрий Пермяков

Депутат Псковской гордумы от «Яблока» представил региональное отделение партии на круглом столе в эфире радио «Эхо Москвы» и выгодно отличался от своего однопартийца Николая Кузьмина, который на предыдущей встрече явно не соответствовал уровню дискуссии. Риторика господина Пермякова выглядела, пожалуй, самой взвешенной и аргументированной среди представителей оппозиции.

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+2 Артур Акавов

Председатель региональной федерации бокс презентовал проект создания центра единоборств в Пскове и получил поддержку губернатора Михаила Ведерникова. В качестве места для нового зала рассматриваются помещения на улице Ротной, где ранее размещалась областная типография. Их площадь — более 1 тысячи квадратных метров. Артур Акавов представил проект будущего спортивного зала и рассказал, что активисты уже провели субботник, чтобы очистить захламленные помещения от мусора. «Времени хватит всем. Продумали все совместно. Территория очень хорошая, но требует вложений. Зал будет направлен именно на профессиональную подготовку спортсменов», — заверил Артур Акавов. Он обратил внимание, что согласно проекту в зале будет специализированная зона для кроссфита, чтобы усилить уровень физической подготовки.

+3 Александр Козловский

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» представил партию на круглом столе радиоэфире «Эхо Москвы» в Пскове и удивил своей напористостью и заряженностью на полемику с оппонентами. Это была уже третья предвыборная встреча политиков в радиоэфире. В ходе двух предыдущих баттлов оппозиция в едином порыве набрасывалась на представителей партии власти, а те отвечали на выпады и критику. В этот раз с первых минут стало понятно, что всё будет по-другому. Александр Козловский был готов к этой тактике и противопоставил ей свою. Лучшая защита - это нападение. Так и поступил единоросс, чувствовавший себя за круглым столом хозяином положения. Порой он напоминал гусеничный трактор, который просто не намерен уступать дорогу. Сходу пресекал все попытки оппонентов, снова намеревавшихся заходить через обличение власти и обвинения ее во всех наших бедах. И тут же сам переходил в атаку, забрасывая гостей студии неудобными вопросами. В итоге Круглый стол фактически перерос в дебаты. По мнению наблюдателей, получилось остро и живо.

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+4 Борис Елкин

И.п. главы администрации города Пскова получает оценку со знаком плюс за активность, проявляемую в новом статусе. Многие отмечают, что Борис Елкин стремится работать на перспективу, обозначает новые стратегические направления развития региональной столицы. При этом оперативно взялся за решение целого ряда традиционно проблемных вопросов городской транспортной инфраструктуры.

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+5 Андрей Турчак

На реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове выделят еще 73,9 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Дополнительное финансирование поможет завершить первый этап реконструкции крупнейшей спортивной площадки области. Источником средств станет резервный фонд правительства.

Выделения этой суммы для покрытия дефицита, образовавшегося при реконструкции спортивного объекта, удалось добиться при содействии первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер