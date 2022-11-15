Политика

Андрей Михайлов назвал главную задачу законотворчества

Любой законопроект, который несёт пользу для населения с финансовой или социальной точек зрения, можно назвать важным. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Любой законопроект, неважно, в каком он комитете, в нашем или в бюджетном, или в социальном, если хоть чуточку несёт финансовую или социальную долю для населения, это уже законопроект, скажем, добрый и положительный», - сказал Андрей Михайлов.

Он отметил, что в работе Псковского областного Собрания есть и проекты, которые направлены на приведение местных законов в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве.

«А когда мы в бюджете утверждаем распределение дополнительных средств, любых, по любым статьям, опять же, куда бы это ни было, если регион, и в том числе районы, получат лишнюю копейку, мы всегда за это. И чем больше, тем лучше. Поэтому вот это, наверное, главное в нашей законодательной работе», - заключил депутат.