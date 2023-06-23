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Политика

Рейтингомер: эхо мятежа, изменения в правительстве и Гайдук вместо Шлосберга*

26.06.2023 17:12|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! Ну как, вы уже отошли после нервной субботы - или всё еще задаетесь по поводу мятежа ЧВК «Вагнер» вопросом «Что это было»?

 

А вот наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер всё уже переварил, успокоился и готов представить еженедельный обзор активности псковских публичных персон, в том числе их заявлений по самой актуальной теме.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале, плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Вячеслав Чурсин

Самую низкую оценку минус пять получает теперь уже бывший главный врач Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин. На этом посту он пробыл недолго - всего-то полтора года. Приехал из Москвы - туда же и вернулся, по официально озвученной версии, по семейным обстоятельствам. Однако говорят, что главврача «ушли». Отмечу, что сейчас в суде начинается рассмотрение дела в отношении господина Чурсина из-за нарушений срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

-4 Андрей Ермаков

Минус четыре ставлю временно исполняющему обязанности председателя областного комитета по образованию Андрею Ермакову. Причина - «ЧП нерайонного масштаба» в гдовском детском лагере «Зеркальный», из которого были госпитализированы тридцать детей с кишечной инфекцией. Минус чиновнику ставлю не только из-за самой ситуации, но и в силу отсутствия внятной и оперативной позиции господина Ермакова.   

-3 Александр Грацкий

Минус три достается начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому. Разумеется, из-за потопа в Пскове после дождика в прошлый четверг и нелицеприятной критики в социальных сетях из-за плохо работающей ливневки. Сколько ни говорилось об этой проблеме, а воз и ныне там: как только дождь посильнее - всё, тонем.

-2 Ольга Потапова

Двойку со знаком минус заношу в дневник главы Палкинского района Ольги Потаповой. Во время визита в этот муниципалитет губернатор Михаил Ведерников проинспектировал ход  работ по благоустройству Детского парка в Палкино. Работы на площадке ведутся с задержкой. В связи с чем глава области поручил госпоже Потаповой усилить контроль за сроками сдачи этого проблемного объекта.

-1 Александр Баев

Минус один ставлю депутату гордумы от КПРФ Александру Баеву. С одной стороны, он продолжает подвергаться троллингу и критике со стороны оппонентов, в том числе близких к власти телеграм-каналов. С другой - что бы там ни говорили псковские коммунисты, всё более очевидно отсутствие поддержки кандидатуры Баева на губернаторских выборах со стороны федерального партийного руководства: ни одного упоминания на сайте КПРФ (притом, что про остальных кандидатов в регионах пишут регулярно), никаких заявлений руководителей КПРФ, никаких опровержений информации в СМИ и телеграм-каналах о дистанцировании ЦК от выборов в Пскове.

0 Кристина Лунева

Тем временем в правительстве Псковской области - очередные перемены. Принято решение об учреждении комитета по молодёжной политике, который заменит действующее управление. Что это значит для руководителя управления общественных проектов и молодежной политики Кристины Луневой - пока вопрос. Подождем новостей - тогда и определимся с плюсами-минусами. Пока - нейтральный ноль.

+1 Артур Гайдук

Теперь переходим к положительным оценкам. Плюс один получает депутат областного Собрания Артур Гайдук. В субботу по итогам партийной конференции псковского «Яблока» он сменил на посту председателя бессменного лидера организации с 1990-х Льва Шлосберга*, который на днях был внесен Минюстом с реестр иностранных агентов. По закону этой категории граждан запрещена деятельность, связанная с выборами. Этим и объясняется замена на господина Гайдука. 

+2 Алексей Севастьянов

Плюс два ставлю региональному парламентарию Алексею Севастьянову. Политик и актер грамотно представил «Единую Россию» на круглом столе с участием кандидатов и представителей партий, в очередной раз ярко раскрылся в программе «Чай втроем» на радио ПЛН FM, а ранее встретился с жителями своего округа и выступил с инициативой выкладывать в соцсети фото нарушителей правил обращения с мусором.

+3 Антон Минаков

Строчкой выше расположился региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Он активен на старте кампании по выборам губернатора, «заточен» на борьбу с коммунистами за второе место и,  как сообщают политические телеграм-каналы, в планах Минакова - на всю катушку использовать в ходе избирательной кампании СМИ, пиар-акции, билборды и т.д. Отмечу и то, что в субботу либерал-демократ оказался одним из немногих региональных политиков, кто оперативно отреагировал на события вокруг ЧВК «Вагнер» содержательным комментарием. 

+4 Игорь Сопов

Плюс четыре заработал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Члены облизбиркома готовятся к сентябрьским выборам и провели заседание с обсуждением вопроса использования ДЭГ и предоставления кандидатам помещений. Сам глава комиссии продолжает демонстрировать открытость, готовность разъяснять и просвещать кандидатов, что в очередной раз подтвердил в ходе круглого стола на ПЛН FM. 

+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку ставлю сенатору от Псковской области, секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. Он продолжает активно работать по теме поддержки жителей новых территорий, военнослужащих и членов их семей - рабочая группа под руководством Турчака отправила президенту Владимиру Путину уже пятый доклад с предложениями.

Также сенатор провел первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» и побывал в зоне СВО (в телеграм-каналах даже обсуждалась тема его возможного ранения, что затем опровергли в ЕР). Успевает партийный лидер заниматься вопросами подготовки ЕР к сентябрьским выборам, проводит встречи и делает заявления. А в субботу Андрей Турчак оказался одним из первых российских политиков, кто выступил в поддержку президента России и однозначно заявил: «Вооруженный мятеж - это удар в спину всему русскому народу».

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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