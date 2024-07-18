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Политика

У партий остается менее суток на выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления Псковской области 

18.07.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

Выдвижение кандидатов на выборы в органы местного самоуправления завершится Псковской области 18 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

У партий остается менее суток, выдвинуть кандидата можно сегодня до 18.00. 

Напомним, 8 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов первых созывов, выборы главы Гдовского района, а также выборы депутатов Собрания депутатов сельских поселений «Карамышевская волость», «Середкинская волость» четвертых созывов, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4 и досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва. 

Добавим, партии предоставляют в территориальную избирательную комиссию документы для регистрации единого списка кандидатов или кандидата - с 14 июля до 18.00 29 июля. 

Напомним, с кандидатами на выборы главы Гдовского района уже определились некоторые партии. В выборах собираются участвовать председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), местная жительница Жанна Романчук (ЛДПР), секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов, депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по округу №3 от «Единой России», генеральный директор ООО «Северо-Западная промышленная компания» Иван Мешков, капитан ВМФ первого ранга, полковник таможенной службы Евгений Васильев («Яблоко»), бывший член Коммунистической партии Российской Федерации, военнослужащий по контракту Дмитрий Поршнев («Партия  социальной защиты») .КПРФ участие в выборах главы Гдовского района принимать не будет. 

Ранее сообщалось, что Псковская область вошла в число субъектов Российской Федерации, где на выборах в сентябре будет применяться дистанционное электронное голосование.

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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