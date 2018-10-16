Общество

Госдума увеличила до 1 млн рублей штраф за нарушения в зонах охраны забора питьевой воды

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон об увеличении до 1 млн рублей максимального штрафа за нарушение охраны зон забора питьевой воды, сообщает «Интерфакс».

Принятый закон вводит дифференцированные штрафы в зависимости от пояса зоны санитарной охраны (три пояса), на территории которого выявлено нарушение режима хозяйственной и иной деятельности.

Использование территории третьего пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований будет наказываться штрафом для граждан - в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для юрлиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Нарушений во втором поясе охраны будут стоить гражданам штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностным лицам - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям - от 20 тыс. до 40 тыс. руб. или административным приостановлением деятельности до 90 суток, юрлицам - от 500 тыс. до 600 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности до 90 суток.

Нарушения в первой, самой строгой охранной зоне будет караться штрафом на граждан от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 80 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности до 90 суток, для юрлиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей или административным приостановлением деятельности до 90 суток.

В настоящее время нарушение зоны охраны забора питьевой воды карается штрафом граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; должностных лиц - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2015-2016 году был проведен мониторинг систем водоснабжения и водоотведения, в рамках которого проверено более 33 тыс. объектов водоснабжения и более 3 тыс. объектов водоотведения. Были выявлены нарушения санитарного законодательства на 63% обследованных объектов водоснабжения и 59% объектов водоотведения.

«Основными причинами несоответствия водоисточников санитарно-эпидемиологическим требованиям являются сброс неочищенных либо недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты и отсутствие зон санитарной охраны водоисточников», - говорится в пояснительной записке.

«В целом удельный вес водоисточников, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям по причине отсутствия зон санитарной охраны, составил 71% (по состоянию на 1 июля 2017 г.)», - говорится в записке.