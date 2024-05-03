Общество

Роскомнадзор не получал обращения с просьбой заблокировать TikTok

Роскомнадзор не получал обращения от Госдумы с просьбой заблокировать TikTok, сообщил регулятор.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову заблокировать TikTok на территории России.

«На 3 мая 2024 года указанное обращение в ведомство не поступило», - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что в 2023 году по требованиям Роскомнадзора администрация TikTok удалила 659 запрещенных материалов, а в 2024 году – 211 интернет-страниц, содержащих противоправную информацию, пишет РИА Новости.

В свою очередь, в рамках рабочего взаимодействия ведомства с администрацией зарубежной соцсети в прошлом году были удалены или заблокированы 80 материалов, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. За прошедший период 2024 года – 102 таких материала.

Ведомство напомнило, что в 2022 году администрация социальной сети TikTok публично заявила, что самостоятельно приостанавливает распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на территории РФ.

TikTok Pte. Ltd неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. В отношении компании назначили штрафы на общую сумму 15,1 миллиона рублей. Из них в 2023 году сумма штрафа составила 2 миллиона рублей.

Кроме того, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Чтобы контролировать соблюдение закона, Роскомнадзор ведет Реестр социальных сетей. В него попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Этот интернет-сервис включен в реестр.

В 2023 году были приняты поправки в КоАП РФ, предусматривающие штрафы до 8 миллионов рублей для соцсетей за несоблюдение закона о самоконтроле. За нарушение требований этого закона суд назначил TikTok 4 штрафа на общую сумму 3,1 миллиона рублей.