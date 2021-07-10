Общество

Псковский губернатор поприветствовал участников второго регионального семейного форума

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в воскресенье, 11 июля, поприветствовал участников второго регионального семейного форума. Глава региона обратился к молодым семьям посредством видеосвязи, поскольку в этом году мероприятие проходит в режиме онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников назвал активные современные инициативные семьи будущим Псковской области и всей страны. «Вы воспитываете детей в любви, заботе, прививаете им вечные семейные ценности, собственным примером показываете неравнодушное отношение к малой родине. Вы вместе формируете прочный фундамент российского общества на будущие десятилетия, а наше мероприятие было задумано как помощь вам в этой непростой задаче», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил, что, спустя год после первого форума, формат мероприятия оказался полезным и востребованным, а идеи многих участников уже реализованы. Так, благодаря активности семей Левовых, Тимофеевых, Афанасьевых жители трех районов получат новые спортивные площадки. А по инициативе семьи Андреевых реализуется социальный проект по безопасности детей в интернете.

«Что особенно важно, многие семьи-участницы прошлого форума привлекли новых маленьких игроков в свои команды. Это большое счастье. Искренне рад за вас», — поздравил новоиспеченных родителей глава региона и пожелал их малышам здоровья.

Взрослым же участникам форума губернатор напутствовал: «Друзья, вы замечательный пример не только для своих детей, но и для всех окружающих. Мы всегда готовы поддержать все ваши инициативы. Уверен, что общими усилиями мы многое сможем сделать для будущего нашей замечательной Псковской области. Пусть вас всегда сопровождают успех и новые победы».

Второй региональный форум молодых семей стартовал 4 июля. В этом году к мероприятию приобщились свыше 50 семей, половина из них — многодетные. За неделю участники успели познакомиться, пообщаться с психологом и другими специалистами в области семейных отношений и социального проектирования в рамках семинаров «Семья — это команда» и «Любовь, семья, счастье: путь развития длиною в жизнь» и других. Спикерами форума выступили федеральные и региональные эксперты.

Кроме того, молодые родители представили друг другу свои проектные идеи и обсудили их. Большинство инициатив социальной направленности и посвящены идеям строительства спортивных объектов и благоустройству территорий. Кроме того, предложения касаются сфер культуры и досуга, в частности, реализации маршрутов культурных экспедиций и различных фестивалей.

Сегодня в рамках форума состоится презентация инициатив, планирующихся к реализации на разных территориях Псковской области. Лучшие из них будут представлены главе региона.

В этот день также будет работать информационная онлайн-площадка «Поддержка семьи», на которой региональные спикеры расскажут о действующих в Псковской области мерах поддержки для молодых семей. Кроме того, в рамках семинара «Семейное образование» участники смогут проконсультироваться с профильными специалистами по семейному благополучию. Для детей организаторами подготовлены онлайн-мастер-классы и развлекательная программа.

Напомним, в прошлом году форум объединил порядка 30 семей из Пскова, Великих Лук и 17-ти муниципалитетов региона. Участники презентовали проекты, направленные на развитие в районах и городских округах детского спорта и клубов для консультационной помощи семьям, создание безопасного интернет-пространства для детей младших классов и ведение систематичной работы с молодежью по патриотическому воспитанию.

Форум проводится с целью формирования и развития регионального сообщества молодых семей, укрепление института молодой семьи и популяризация семейных ценностей в молодежной среде.