Общество

Заместители сити-менеджера Пскова отчитались о доходах за 2021 год

Заместители главы администрации Пскова Бориса Елкина отчитались о доходах за 2021 год. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на сайте городской администрации.

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова задекларировала 2 млн 3 тысячи 917 рублей. В ее индивидуальной собственности — квартира площадью 35,3 квадратных метра. Имеется легковой автомобиль «Шкода Октавиа».

Заместитель сити-менеджера Павел Волков указал в декларации сумму в размере 8 млн 440 тысяч 790 рублей. В его индивидуальной собственности находятся три земельных участка площадью 7044, 17738 и 9218 квадратных метра, две квартиры площадью 135,5 и 53 квадратных метра, дом площадью 34,1 квадратных метра.

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут отчиталась о доходе в сумме 1 млн 524 тысячи 645 рублей. В долевой собственности (½) — квартира площадью 35,7 квадратных метра, в индивидуальной — квартира площадью 71,2 квадратных метра. В пользовании находится земельный участок площадью 1406 квадратных метров.

Алексей Несмашный, претендующий на пост заместителя главы администрации Пскова (указанная в декларации должность — заместитель начальника управления образования администрации Пскова), задекларировал 10 млн 877 тысяч 123 рубля. В его пользовании — дом площадью 83 квадратных метра, квартира площадью 61,5 квадратных метра. Имеются автомобили: «Субару Форестер» и «Киа К5».

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт задекларировала годовой доход в размере 1 млн 109 тысяч 859 рублей, начальник УГХ Николай Баринов — 878 тысяч 851 рубль, председатель КУМИ Елена Кузнецова — 1 млн 18 тысяч 717 рублей, начальник контрольного управления Наталья Симонова — 852 тысячи 100 рублей, начальник управления образования Анна Кузыченко — 971 тысяч 908 рублей.

Напомним, сити-менеджер Пскова Борис Елкин задекларировал годовой доход в сумме 7 млн 459 тысяч 341 рубль.

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Ранее сообщалось, что о доходах за 2021 год отчитался губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Напомним, также о своих доходах за 2021 год отчитались псковские вице-губернаторы, председатель Псковского областного Собрания депутатов и его заместители, региональные омбудсмены, депутаты Псковской гордумы.

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