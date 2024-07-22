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Общество

36-й выпуск проекта «Истфакт»: Новогодний позор Абвера

23.07.2024 17:49|ПсковКомментариев: 0

В годы Великой Отечественной войны под Псковом, в деревне Печки на берегу Псковского озера, располагалась глубоко законспирированная разведшкола для тренировки немецких диверсантов. Там готовилась операция, которая могла перевернуть ход всей Второй мировой войны: покушение на Сталина. В новом выпуске проекта «Истфакт» — удивительная история о том, как псковским партизанам удалось в кратчайший срок внедрить в шпионское логово своего агента, а затем проникнуть в разведшколу в новогоднюю ночь с 1943 на 1944 год под носом у охраны и вывезти всю сверхсекретную документацию, а также заместителя начальника этой школы.

В программе использованы материалы из открытых источников:

  • х/ф «Обратной дороги нет» (1970, реж. Григорий Липшиц)
  • х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» (2009, реж. Сергей Бобров)
  • х/ф «Тройная проверка» (1969, реж. Алоиз Бренч)
  • х/ф «Проверка на дорогах» (1971, реж. Алексей Герман).

Благодарим за помощь в организации съёмок Псковское отделение Российского военно-исторического общества.

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

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Теги: #Истфакт
Источник: Псковская Лента Новостей
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