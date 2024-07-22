36-й выпуск проекта «Истфакт»: Новогодний позор Абвера

В годы Великой Отечественной войны под Псковом, в деревне Печки на берегу Псковского озера, располагалась глубоко законспирированная разведшкола для тренировки немецких диверсантов. Там готовилась операция, которая могла перевернуть ход всей Второй мировой войны: покушение на Сталина. В новом выпуске проекта «Истфакт» — удивительная история о том, как псковским партизанам удалось в кратчайший срок внедрить в шпионское логово своего агента, а затем проникнуть в разведшколу в новогоднюю ночь с 1943 на 1944 год под носом у охраны и вывезти всю сверхсекретную документацию, а также заместителя начальника этой школы.
В программе использованы материалы из открытых источников:
Благодарим за помощь в организации съёмок Псковское отделение Российского военно-исторического общества.
Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).