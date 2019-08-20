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Туризм

Псковскую область вновь посетят дети по программе «Моя Россия»

26.08.2019 16:52|ПсковКомментариев: 0

С сентября по ноябрь 2019 года Псковская область примет более 1000 школьников из разных регионов России. Это стало возможным благодаря участию Псковской области в реализации культурно-просветительской программы для школьников «Моя Россия», в рамках национального проекта «Культура» в 2019 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. 

Культурно-просветительские программы для школьников реализуются Минкультуры России с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к культуре и истории России.

Финансирование расходов, связанных с непосредственным пребыванием учащихся и сопровождающих, производится за счет средств федерального бюджета.

В реализации проекта принимают участие органы исполнительной власти регионов в области туризма, туристические компании, музеи, гостиницы и рестораны, круизные компании и культурные центры, а также центры историко-культурного наследия и туристско-информационные центры.

Партнером программы является Российский союз туриндустрии (Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз туроператоров»).

Впервые регион принимал детей в рамках Национальной программы «Моя Россия» в 2016 году. С сентября по ноябрь по туристскому маршруту «Псков. Духовные истоки» проехали более 600 школьников.

В 2018 году в Псковской области в рамках программы был представлен маршрут, связанный с именем Александра Невского, а в реализации приняли участие почти 1,5 тыс школьников из различных регионов Российской Федерации.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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