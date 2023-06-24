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Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с РФ в области сохранения культурных ценностей

Кабмин Эстонии примет 29 июня решение о расторжении договора о сотрудничестве с Россией в области сохранения культурных ценностей. Об этом сообщил в четверг портал национального телерадиовещания ERR.

В правительстве мотивировали такой шаг тем фактом, что республика соблюдает две конвенции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), которые лежат в основе эстонско-российского соглашения. Речь дет о конвенциях «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» и «Об охране всемирного культурного и природного наследия». В связи с этим реальная необходимость регулировать отношения в данных областях дополнительным договором отсутствует, пишет ТАСС.

Договор между Эстонией и РФ автоматически продлевался каждые пять лет. Желающая расторгнуть его сторона обязана уведомить другую о своем намерении за шесть месяцев. МИД Эстонии направит российской стороне соответствующую ноту не позднее 3 июля этого года, отмечает портал.