АвтоМир / Дороги

В Невельском районе отремонтируют путепровод на трассе Р-23

В период ремонта путепровода на 536-м км федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Невельском районе Псковской области движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

К работам на путепроводе через железную дорогу вблизи деревни Козлово подрядная организация приступит в ближайшее время. Сейчас дорожники завозят материалы, подготавливают необходимые средства организации движения. В целом, в рамках контракта предстоит привести в порядок опоры, отремонтировать существующее пролетное строение и мостовое полотно, сопряжения путепровода, конусы и лестничные сходы, заменить опорные части, основание проезжей части на подходах к сооружению, деформационные швы, восстановить защитный слой балок пролетного строения, укрепить откосы насыпи, уложить асфальтобетонное покрытие общей площадью 1311 кв. м на путепроводе, подходах к нему и пешеходных тротуарах. Также специалисты смонтируют 141 п. м. нового барьерного ограждения, 117 п.м шумозащитных экранов, нанесут разметку из термопластика. Ремонт путепровода завершится в октябре 2022 года.

На период работ движение на участке федеральной дороги Р-23 будет организовано по временной схеме. Дорожники установят временные знаки ограничения скорости до 50 км/ч, водоналивные блоки, сигнальные фонари. Проезд транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме со светофорным регулированием.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» убедительно просит автомобилистов соблюдать все требования временных дорожных знаков, снижать скорость при движении по участку работ, быть предельно внимательными и осторожными.