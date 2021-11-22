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На двух трассах в Псковской области установили новые дорожные знаки

Федеральные дорожники впервые установили на подведомственных трассах Псковской области Р-23 и М-9 новые знаки, предупреждающие о возможном появлении на проезжей части диких животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Восемь новых знаков установили на участке со 189-го по 200-й км трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия, а также на участке с 501-го по 512-й км М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск — граница с Латвийской Республикой в Плюсском и Новосокольническом районах.

Именно здесь наиболее часто животные выходят на проезжую часть. В начале каждого участка ранее уже имелся знак 1.27 «Дикие животные». Новые знаки на желтом фоне с изображением лося, пересекающего проезжую часть, дополнительно привлекут внимание водителей к возможному появлению зверей и поспособствуют предотвращению ДТП с их участием, отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В пресс-службе добавили, что количество ДТП с участием диких животных, в основном лосей, возрастает в осенние месяцы. Так, с сентября по декабрь 2019 года на федеральных трассах региона произошло три таких происшествия, за аналогичный период 2020 года — четыре. В результате этих аварий 10 человек получили травмы, шестеро погибли.