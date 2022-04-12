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В Пскове разрабатывается проект строительства новых дорог в микрорайонах

Подрядная организация разрабатывает проектную документацию на строительство улично-дорожной сети на территории между границей города Пскова, поселком Панино, Северным обходом города Пскова и микрорайонами Павшино - Силово - Медведово (1-й этап). Об этом глава администрации города Пскова Борис Елкин сообщил, отвечая на обращения местной жительницы на сайте губернатора региона.

Псковичка пожаловалась, что ее семья не может использовать по назначению свой земельный участок в поселке Терехово, так как там нет дороги.

Сити-менеджер заверил, что проектную документацию разработают до 30 ноября 2023 года. В рамках проекта предусматривается устройство полноценной дорожной одежды на автомобильных дорогах, тротуаров, сети ливневой канализации, а также наружного освещения.

В результате проектирования и определения стоимости монтажных работ будет уточнена статья финансирования и возможность реализации, добавил Борис Елкин.

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Напомним, контракт на выполнение работ заключили в декабре прошлого года.