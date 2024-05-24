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Шесть дворов многоквартирных домов отремонтировали в Кунье

Ремонт шести дворов многоквартирных домов закончен в поселке Кунья. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Олег Лебедев / «ВКонтакте»

Во дворах домов №№85, 87, 94, 140 на улице Дзержинского и №№9, 9а на улице Заводской появился новый асфальт.

Работы выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» по направлению «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МКД».

«Если появится экономия с торгов по другим дорожным объектам нашего района, то в текущем году сможем отремонтировать ещё один или несколько дворов», - добавил Олег Лебедев.