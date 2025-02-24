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Ремонт улицы Леона Поземского в Пскове пройдет в два этапа

Ремонт улицы Леона Поземского в Пскове пройдет в два этапа. Работы начнутся с наступлением положительных температур, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Работы будут выполняться поэтапно: в этом году запланирован ремонт участка от границы города Пскова до улицы Чудской, а в следующем - от улицы Чудской до улицы Ипподромной», - пишет глава города.

С наступлением положительных температур подрядчик приступит к реализации проекта, который включает замену 2,2 км дорожного покрытия и комплексное обновление прилегающей инфраструктуры.

«Будет выполнено устройство недостающих и восстановление существующих тротуаров и пешеходных переходов. Дополнительно будут отремонтированы светофоры и установлены новые автобусные павильоны», - сообщил Борис Елкин.