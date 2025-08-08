АвтоМир / Дороги

В Пскове обсудили изменение схемы движения на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского

На заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрели инициативу движения «Убитые дороги» о корректировке схемы движения на одном из самых загруженных перекрестков Пскова — пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предложение предусматривает перераспределение полос без расширения проезжей части. На участке Рижского проспекта предлагается организовать три полосы: две для движения прямо и направо и одну — для поворота налево. Аналогичные изменения предлагаются на примыкающей улице Рокоссовского, где уже сегодня фиксируются большие утренние заторы.

По словам участников обсуждения, особую сложность в организации движения создает расположение площадки отстоя автобусов «Псковпассажиравтотранса». Маневры автобусов в часы пик создают дополнительное напряжение на перекрестке.

В ходе дискуссии подчеркивалось, что проблема пробок носит системный характер. «Рокоссовского стоит с утра, Рижский с утра с Неёлово стоит. Поток на Рокоссовского большой, но Рижский при этом решении всё равно не разгрузится», — отметил один из участников заседания.

Отдельное внимание уделили безопасности движения. Участники высказали опасения, что дополнительная светофорная фаза для поворота налево может усугубить ситуацию: «У нас там и так всё стоит. Если ещё одну фазу добавить, движение встанет окончательно», — прозвучало на комиссии.

Вместе с тем обсуждались варианты запрета отдельных маневров. В частности, речь шла о левом повороте вне светофорного объекта, который, по мнению комиссии, создаёт аварийные ситуации и противоречит международным требованиям.

Финальное решение по предложению «Убитых дорог» принято не было. Члены комиссии договорились провести дополнительные замеры и проработать схему движения с учётом автобусного сообщения, а также перспективного роста трафика в связи со строительством новых жилых домов в районе улицы Рокоссовского.

Вопрос будет возвращён на рассмотрение комиссии после доработки и уточнения параметров проекта.