На улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове ограничат движение на переезде

Временное ограничение движения в связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда «2-й км ст. Псков-2» введут на участке улицы 128-й Стрелковой Дивизии с 3 по 4 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

График ограничения движения: 3 октября с 22:00 до 6:00 и 4 октября с 6:00 до 14:00.

Движение автотранспорта ограничат по одной полосе проезжей части.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и настоятельно рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок, а также просит водителей внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.