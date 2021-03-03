Таксист сбил семилетнего ребенка на переходе в Пскове

Семилетний ребенок сбит в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по г. Пскову, это произошло 5 марта 14.23 на улице Труда у дома 34, на перекрестке с улицей Белинского.
Водитель «Фольксваген Поло» (такси) совершил наезд на мальчика 7 лет (2013 года рождения). Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенок госпитализирован в детскую областную больницу. Предварительно у него выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб верхней губы, повреждения зубов, ушиб правого колена.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Водителю 1955 года рождения предстоит пройти процедуру медицинского освидетельствования.